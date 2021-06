green

Varias páginas en internet de importantes medios de comunicación del mundo y de instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico, la plataforma Reddit o el sistema de pago PayPal dejaron de funcionar o encontraban importantes dificultades técnicas el martes.

Hacia las 5:30 de la mañana (hora colombiana) de este martes, las páginas en internet de medios de comunicación como el New York Times, Le Monde, BBC, The Guardian, Financial Times o El Mundo no se podían consultar u ofrecían un acceso intermitente.

La web www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error y afirmaba estar indisponible.

Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal “no estaba funcionando”.

La página web especializada en la detección de fallos de este tipo Down Detector apuntaba que había “una avería de gran envergadura en Fastly”, suministrador estadounidense de servicios informáticos.

Al intentar acceder a esos portales, los servidores devuelven un mensaje de error. Eso seguía ocurriendo pasadas las 6:00 la mañana de este martes.

La situación afectaba incluso páginas como la de Twitter, donde hay problemas para visualizar las imágenes.

Si bien hasta ahora no hay una explicación clara de la causa del problema, expertos citados por El País (de España) apuntaban a que “el responsable probable de la caída es Fastly, una red de distribución de contenidos (CDN, por sus siglas en inglés) que por ejemplo nutre de imágenes a Amazon”.

“Fastly ha actualizado después tres veces la información del incidente, aunque la compañía se limita a afirmar que sigue investigando el incidente”, agrega el diario español. “La compañía es un proveedor de servicios en la nube. En Amazon da servicio de imágenes y en Twitter de emojis, por eso no se ven bien durante la caída”.