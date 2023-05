La crítica llegó con el anuncio de que pronto se podrán hacer llamadas de audio y video en la plataforma: “Pronto se podrán realizar chats de audio y video desde su cuenta hacia [la de] cualquier [usuario] en la plataforma”, indicó Musk en un tweet.

Una función de mensajería en Twitter podría competir con la serie de servicios gratuitos que ofrecen, entre otros, Messenger, Signal, Telegram o WhatsApp.

Musk agregó que a partir del miércoles Twitter comenzará a encriptar los mensajes directos en la plataforma para salvaguardar la privacidad.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023