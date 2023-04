Elon Musk ha ganado popularidad en los últimos meses por sus publicaciones, pues el CEO de Tesla, SpaceX y Twitter es muy activo en sus redes sociales.

(Vea también: A algunos famosos que se negaron a adquirir suscripción, Elon Musk les pagó el chulo azul)

Dentro de sus publicaciones se destacan algunas polémicas y humorísticas, aunque ahora se habla de que tiene una cuenta de Twitter secundaria, en la cual interactúa con su cuenta principal.

Y es que a través de un pantallazo habría revelado la cuenta. Se trata de un perfil con una foto de un bebé, quien sería uno de sus hijos y esta cuenta estaría administrada por el magnate.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.

Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn

— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023