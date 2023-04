El presidente Gustavo Petro se vio envuelto en una polémica después de que diera su discurso en la Universidad de Stanford durante el pasado 20 de abril, junto a su homólogo estadounidense, Joe Biden.

La situación se presentó a raíz del problema que tuvo la traductora al momento de pasar las siguientes partes al inglés:

“El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada del capital es el crecimiento químico de los gases efecto invernadero y, por lo tanto, del cambio climático. La crisis climática es un efecto lógico de la acumulación del capital. En consecuencia, su efecto final es la extinción de la humanidad”

“Y si le agrego conceptos económicos de la economía del siglo XIX, como la composición orgánica del capital, creciente en términos de que el capital fósil cada vez es mayor respecto de la fuerza viva del trabajo, o el capital fijo que cada vez demanda niveles mayores de dinero atesorado para mantener estructuras del capital fósil como los vehículos a gasolina que necesitan de carreteras o los aviones de aeropuertos o el concepto de rotación del capital, que es el que hace en la medida en que se vuelve más veloz aumentar los niveles y volúmenes de ganancia, encontraré la misma conclusión”

Cabe mencionar que algunos twitteros también arremetieron contra otras partes de su alocución sobre el cambio climático e, incluso, mencionaron que había sido confuso.

Pregunta: podría algun mamerto con una neurona medianamente sana, explicarnos qué dijo Gustavo Petro en su discurso cantinflesco ,ayer ante académicos de la universidad de Stanford??

Que vergüenza — Osmen_mena (@Osmejamen) April 19, 2023

Aquí podrá encontrar el discurso completo que dio el mandatario, publicado en el canal oficial del Gobierno de la República de Colombia.

¿Qué quiso decir Gustavo Petro en su discurso sobre el cambio climático?

Esta fue la respuesta de la inteligencia artificial cuando se le preguntó por el polémico discurso que dio el actual presidente de Colombia.

“Esta afirmación de Petro no es nueva ni original, ya que se enmarca dentro de una corriente crítica de pensamiento que sostiene que el capitalismo y su lógica de acumulación son los principales responsables de la crisis climática actual. Esta corriente se conoce como ecologismo social o eco-socialismo y plantea que la raíz del problema es el sistema económico basado en el crecimiento infinito y la maximización de beneficios a corto plazo, sin tener en cuenta los límites del planeta y la finitud de sus recursos.

Getty.

En términos más específicos, lo que Petro quiso decir es que la actividad económica basada en la producción y el consumo intensivos de energía fósil (petróleo, gas y carbón) genera una acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que provoca el aumento de la temperatura global y los efectos asociados como el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los océanos, la desertificación y la extinción de especies. Esta acumulación de gases se debe, en gran medida, al hecho de que las empresas y los estados priorizan la maximización de sus beneficios y la competitividad a corto plazo por encima de la protección del medio ambiente y la sostenibilidad a largo plazo.

En este sentido, la afirmación de Petro no es una exageración o una hipérbole, sino una consecuencia lógica de la dinámica económica y política que ha llevado al planeta a la situación actual de emergencia climática. Si no se cambia radicalmente la forma en que producimos y consumimos, si no se abandonan los combustibles fósiles y se transita hacia un modelo energético renovable y descentralizado, si no se prioriza la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales, es muy probable que el cambio climático tenga consecuencias catastróficas para la humanidad y otras formas de vida en el planeta.

Getty.

En conclusión, la afirmación de Gustavo Petro en la Universidad de Stanford refleja la urgencia y la gravedad de la crisis climática actual, y la necesidad de adoptar medidas concretas y transformadoras para frenar el calentamiento global y proteger el planeta y sus habitantes. Más allá de las críticas y las polémicas, es importante tener presente que la ciencia y los hechos respaldan esta afirmación, y que la solución pasa por una acción colectiva y política que ponga en primer plano la sostenibilidad y la justicia climática.”

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.