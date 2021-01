green

Esta semana WhatsApp le dio un cimbronazo al mundo tecnológico con la actualización que hizo de su política de privacidad, que a muchos usuarios les pareció negativa porque consideran que el servicio de mensajería está recopilando de forma invasiva los datos de sus usuarios.

Es por eso que en los últimos días, desde todas las partes del mundo, miles de personas han manifestado que dejarán de usar la aplicación que es propiedad de Facebook y Mark Zuckerberg, y que migrarán a otros servicios de mensajería como Telegram o Signal. (Vea también: WhatsApp vs. Telegram: similitudes y diferencias para el 2021)

WhatsApp tiene disponible al público en su página web su política de privacidad completa (que se puede leer aquí), y en ella presenta todos los tipos de datos que recopila, cómo los usa y cómo estos se relacionan en el trabajo conjunto que WhatsApp hace con otras empresas de Facebook.

La compañía repite hasta el cansancio en el documento que la información que recibe de sus usuarios la usa para “operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros servicios”. Quizás uno de los pilares de la reciente actualización de sus términos y condiciones radica en que WhatsApp reconoce que comparte dichos datos con las otras empresas de Facebook.

La aplicación recopila una infinidad de información y a través de diferentes vías: la que aporta el usuario con el uso que le da a WhatsApp y los servicios que de este usa (como mensajes, conexiones, información sobre estados, datos de pagos y transacciones en caso de que se realicen compras o ventas en la plataforma), la que recibe automáticamente desde el momento que alguien crea una cuenta (como información sobre el dispositivo y la conexión, información de ubicación y ‘cookies’) y, por último, la información que aportan terceros sobre determinada persona, que la compañía describe de la siguiente manera: “Información que otros proporcionan sobre ti, reportes de usuarios, empresas en WhatsApp, proveedores de servicios de terceros, servicios de terceros”.

Datos que recopila WhatsApp con sus nuevos términos y condiciones

A continuación, el compilado completo que la aplicación presenta en su política de privacidad relacionado a la información que esta recopila de sus usuarios, cómo la usa y cómo trabaja con ella al compartirla con otras empresas de Facebook:

Información que recopilamos

WhatsApp debe recibir o recopilar información para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios, como cuando usas o instalas nuestros Servicios, o accedes a ellos.

El tipo de información que recibimos y recopilamos depende de la forma en la que usas nuestros Servicios. Requerimos información determinada para proporcionar nuestros Servicios y si no la recopilamos, no podremos proveerlos. Por ejemplo, debes proporcionar tu número de teléfono móvil para crear una cuenta con el fin de usar nuestros Servicios.

En nuestros Servicios, incluimos funcionalidades opcionales que, si las eliges, tendremos que recopilar información adicional para proporcionarte dichas funcionalidades. Si corresponde, te notificaremos sobre la recopilación de información. Si decides no proporcionar la información requerida para una función, no podrás utilizarla. Por ejemplo, no puedes compartir tu ubicación con tus contactos si no nos permites recopilar tus datos de ubicación desde tu dispositivo. Puedes administrar los permisos a través del menú de ajustes tanto en dispositivos con Android como en los dispositivos iOS.

(Información que proporcionas)

Información de tu cuenta. Cuando creas una cuenta de WhatsApp, debes proporcionar tu número de teléfono móvil junto con cierta información básica (incluido un nombre de perfil de tu elección). Si no nos proporcionas esta información, no podrás crear una cuenta para usar nuestros Servicios. Puedes agregar otra información a tu cuenta, como la foto del perfil e información sobre ti.

Tus mensajes. Durante la prestación ordinaria de nuestros Servicios, no conservamos tus mensajes, sino que se almacenan en tu dispositivo (no se guardan generalmente en nuestros servidores). Una vez que se entregan tus mensajes, se eliminan de nuestros servidores. En los siguientes ejemplos, se describen situaciones en las que podemos almacenar tus mensajes hasta que se entreguen:

Mensajes no entregados. Si un mensaje no se puede entregar de inmediato (por ejemplo, si el destinatario no tiene conexión a Internet), lo conservamos de forma cifrada en nuestros servidores durante un plazo máximo de 30 días mientras intentamos entregarlo. Si el mensaje no se entrega después de 30 días, lo eliminamos.

Reenvío de archivos multimedia. Si un usuario reenvía archivos multimedia en un mensaje, los almacenamos temporalmente de forma cifrada en nuestros servidores para garantizar una entrega más efectiva de reenvíos adicionales.

Tus conexiones. Puedes utilizar la función de carga de contactos y, de conformidad con la legislación aplicable, proporcionarnos los números de teléfono que figuran en tu libreta de contactos de forma habitual, incluidos los de los usuarios de nuestros Servicios y tus otros contactos. Si alguno de tus contactos aún no utiliza nuestros Servicios, administraremos esta información para ti de modo que se garantice que no podamos identificar a esos contactos. Obtén más información sobre nuestra función de carga de contactos aquí. Puedes crear, unirte o recibir la invitación para unirte a grupos o listas de difusión, los cuales quedarán asociados a la información de tu cuenta. Tú asignas un nombre a tus grupos y también puedes agregarles una foto del perfil o una descripción.

Información sobre estados. Puedes proporcionarnos un estado si decides incluir uno en tu cuenta. Obtén más información sobre cómo usar los estados en Android, iPhone o KaiOS.

Datos de pagos y transacciones. Si usas nuestros servicios de pagos, o usas nuestros Servicios para compras u otras transacciones financieras, trataremos información adicional sobre ti, incluida la información sobre transacciones y cuentas de pagos. La información de transacciones y cuentas de pagos incluye los datos necesarios para completar la transacción (por ejemplo, el método de pago, los detalles de envío y el importe de la transacción). Si usas nuestros servicios de pagos disponibles en tu país o territorio, encontrarás la descripción de nuestras prácticas de privacidad en la política de privacidad de pagos correspondiente.

Soporte técnico y otros tipos de comunicación. Cuando nos contactas para solicitar soporte técnico o te comunicas con nosotros de otro modo, es posible que nos proporciones información relacionada con el uso que haces de nuestros Servicios, incluidas las copias de tus mensajes, cualquier otra información que consideres de ayuda y tu información de contacto (como una dirección de correo electrónico). Por ejemplo, puedes enviarnos un correo electrónico con información relacionada con el rendimiento de la aplicación u otros problemas que tengas.

(Información recopilada automáticamente)

Información sobre uso y registros. Recopilamos información sobre tu actividad en nuestros Servicios, como datos relativos al servicio, el diagnóstico y el rendimiento. Esto incluye información sobre tu actividad (incluido cómo usas nuestros Servicios, los ajustes que elegiste, cómo interactúas con otros por medio de ellos [incluido cuando interactúas con una empresa] y el tiempo, la frecuencia y la duración de tus actividades e interacciones), archivos de registro, así como registros e informes de diagnóstico, error, sitio web y rendimiento. También incluye información sobre el momento en el que te registraste para usar nuestros Servicios, las opciones que usas, como mensajería, llamadas, estados, grupos (incluidos el nombre, la foto y la descripción del grupo), las opciones de empresa o pagos, la foto del perfil, información sobre ti mismo, si te encuentras en línea, así como la última vez que usaste nuestros Servicios (tu estado de última conexión) y la última vez que actualizaste los datos de tu info.

Información sobre el dispositivo y la conexión. Recopilamos información específica relacionada con el dispositivo y la conexión cuando instalas o usas nuestros Servicios, o bien cuando accedes a ellos. Esto incluye información como el modelo del hardware, el sistema operativo, el nivel de carga de la batería, la potencia de la señal, la versión de la aplicación, el navegador, la red móvil, la conexión (incluido el número de teléfono, el operador de telefonía móvil o proveedor de servicios de Internet), el idioma y la zona horaria, la dirección IP, datos sobre las operaciones de dispositivos e identificadores (como identificadores únicos para los productos de las empresas de Facebook asociados al mismo dispositivo o a la misma cuenta).

Información de ubicación. Recopilamos y usamos información de ubicación precisa de tu dispositivo con tu permiso cuando seleccionas usar opciones relacionadas con la ubicación, como cuando decides compartir tu ubicación con tus contactos o ver ubicaciones cercanas o que otros contactos compartieron contigo. Existen determinados ajustes que están relacionados con la información de ubicación que puedes encontrar en la configuración de tu dispositivo o en los ajustes en la aplicación, como la opción para compartir ubicación. Aunque no uses nuestras opciones relacionadas con la ubicación, usamos la dirección IP y otra información, como los códigos de área de números de teléfono, para estimar cuál es tu ubicación general (por ejemplo, ciudad y país). También usamos la información de tu ubicación con fines de diagnóstico y resolución de problemas.

Cookies. Usamos cookies para operar y proporcionar nuestros Servicios, además de proporcionarte nuestros Servicios basados en Internet, mejorar tus experiencias, entender cómo se usan nuestros Servicios y personalizarlos. Por ejemplo, usamos cookies para proporcionar nuestros Servicios para computadora e Internet y otros servicios basados en Internet. También podemos usar las cookies para entender cuáles son los artículos más populares de nuestro Centro de ayuda con el fin de mostrarte el contenido relevante relacionado con nuestros Servicios. Adicionalmente, podemos usar cookies para recordar las opciones que elegiste, como las preferencias de idioma, a fin de proporcionarte una experiencia más segura y, de otro modo, para personalizar nuestros Servicios según tus intereses. Más información sobre cómo usamos las cookies para proporcionarte nuestros Servicios.

Información de terceros

Información que otros proporcionan sobre ti. Recibimos información sobre ti de otros usuarios. Por ejemplo, cuando otros usuarios que conoces usan nuestros Servicios, pueden proporcionar tu número de teléfono, nombre y otra información (como la que se encuentra en la libreta de contactos de su teléfono móvil), así como tú puedes proporcionar la de ellos. También es posible que te envíen mensajes a ti, a grupos a los que pertenezcas o que te llamen. Exigimos que estos usuarios posean los derechos legítimos para recopilar, usar y compartir tu información antes de proporcionarnos cualquier dato.

Debes saber que, en general, cualquier usuario puede capturar las pantallas de tus conversaciones o mensajes o grabar tus llamadas con ellos y enviarlas a WhatsApp o a alguien más, además de publicarlas en otra plataforma.

Reportes de usuarios. Así como puedes reportar a otros usuarios, estos o terceros pueden decidir reportarnos tus interacciones y mensajes con ellos u otros sobre nuestros Servicios, por ejemplo, a fin de reportar posibles infracciones de nuestras Condiciones o políticas. Cuando se realiza un reporte, recopilamos información tanto del usuario que reporta como del usuario reportado. Para obtener más información sobre qué sucede cuando se reporta a un usuario, consulta Funciones de seguridad y protección avanzadas.

Empresas en WhatsApp. Es posible que las empresas con las que interactúas por medio de nuestros Servicios nos brinden información sobre las interacciones que mantienen contigo. Nosotros solicitamos a estas empresas que actúen en conformidad con las leyes aplicables cuando nos proporcionen cualquier información.

Cuando te comunicas mediante mensajes con una empresa en WhatsApp, recuerda que el contenido que compartes puede ser accesible para varias personas en esa empresa. Además, algunas empresas pueden trabajar con proveedores de servicios de terceros (que pueden incluir Facebook) para administrar mejor la comunicación con sus clientes. Por ejemplo, una empresa puede permitir el acceso de dicho proveedor de servicios de terceros a sus comunicaciones a fin de enviarlas, almacenarlas, leerlas, administrarlas o procesarlas para la empresa. Para entender cómo una empresa trata tu información, incluido cómo podría compartir tu información con terceros o Facebook, te sugerimos que revises la política de privacidad de la empresa o que contactes con ella directamente.

Proveedores de servicios de terceros. Trabajamos con proveedores de servicios de terceros y otras empresas de Facebook para que nos ayuden a operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios. Por ejemplo, trabajamos con ellos para distribuir nuestras aplicaciones; proporcionar sistemas de infraestructura técnica y física, de entrega y otros; proporcionar soporte operativo, de ingeniería y de ciberseguridad; proporcionar información sobre ubicación, mapas y lugares; procesar pagos; ayudarnos a entender cómo las personas usan nuestros Servicios; promocionar nuestros Servicios; ayudarte a conectar con las empresas que usan nuestros Servicios; realizar encuestas e investigaciones; garantizar la seguridad, la protección y la integridad; y contribuir con el servicio de atención al cliente. Es posible que estas empresas nos proporcionen información sobre ti en determinadas circunstancias, por ejemplo, las tiendas de aplicaciones pueden proporcionarnos informes para ayudarnos a diagnosticar y solucionar problemas con el servicio.

Servicios de terceros. Te permitimos usar nuestros Servicios en relación con servicios de terceros y productos de las empresas de Facebook. Si usas nuestros Servicios junto con dichos servicios de terceros o los productos de las empresas de Facebook, es posible que nos proporcionen información sobre ti, por ejemplo, si usas el botón para compartir contenido de WhatsApp en un servicio de noticias a fin de compartir un artículo con tus contactos, grupos o listas de difusión de WhatsApp en nuestros Servicios, o bien si decides acceder a nuestros Servicios por medio de una promoción realizada por el operador de telefonía móvil o el proveedor del dispositivo. Ten en cuenta que, cuando uses servicios de terceros o productos de las empresas de Facebook, el uso que hagas de ellos se regirá según sus propias condiciones y políticas de privacidad.

Cómo usamos la información

Usamos la información que tenemos (sujeta a las elecciones que hagas y la normativa aplicable) para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios. Así es como lo hacemos:

Nuestros Servicios. Usamos la información que tenemos para operar y proporcionar nuestros Servicios, que incluyen proporcionarte soporte técnico, completar compras o transacciones, mejorar, corregir y personalizar nuestros Servicios, así como conectarlos con los productos de las empresas de Facebook que uses. También usamos la información que tenemos para entender cómo se usan nuestros Servicios, los evaluamos y mejoramos, realizamos investigaciones, desarrollamos y probamos nuevos servicios y funciones, además, llevamos a cabo actividades destinadas a resolver problemas. También usamos tu información para responderte cuando te pones en contacto con nosotros.

Protección, seguridad e integridad. La protección, la seguridad y la integridad son la parte integral de nuestros Servicios. Usamos la información que tenemos para verificar cuentas y actividades, combatir conductas dañinas, proteger a los usuarios de las malas experiencias y el spam, y fomentar la protección, la seguridad y la integridad tanto dentro como fuera de nuestros Servicios, como, por ejemplo, mediante la investigación de actividades sospechosas o incumplimientos de nuestras Condiciones y políticas, así como para garantizar que nuestros Servicios se utilicen de manera legal. Para obtener más información, consulta la sección Legislación, nuestros derechos y protección que se encuentra a continuación.

Comunicaciones acerca de nuestros Servicios y las empresas de Facebook. Usamos la información que tenemos para comunicarnos contigo respecto a nuestros Servicios, informarte sobre nuestras condiciones y políticas y mantenerte al tanto de cualquier actualización importante. Es posible que te proporcionemos materiales de marketing relativos a nuestros Servicios y a los de las empresas de Facebook.

No publicamos banners publicitarios de terceros. Todavía no permitimos publicidad por parte de terceros en nuestros Servicios. No tenemos intención de hacerlo, pero si alguna vez ocurre, actualizaremos esta Política de privacidad.

Interacciones de la empresa. Permitimos que tú y los terceros, como las empresas, puedan comunicarse e interactuar a través de nuestros servicios, como la opción de catálogos para empresas en WhatsApp donde puedes explorar los productos y servicios, así como hacer pedidos. Las empresas pueden enviarte notificaciones de transacciones, citas y envíos, actualizaciones de productos y servicios, así como de marketing. Por ejemplo, es posible que recibas información sobre el estado de un vuelo próximo, un recibo de un artículo que compraste o una notificación sobre una entrega que va a efectuarse. Los mensajes que recibas de una empresa pueden incluir ofertas de algo que podría interesarte. No queremos ofrecerte una experiencia en la que recibas spam. Por esta razón, al igual que con todos tus mensajes, te damos la posibilidad de administrar estas comunicaciones y siempre respetaremos las decisiones que tomes al respecto.

Cómo trabajamos en conjunto con otras empresas de Facebook

Como parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de las otras empresas de Facebook, así como también comparte información con ellas (consulta aquí). Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros Servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook. Esto incluye lo siguiente: