El empresario Jhon Flórez generó una gran expectativa semanas atrás en el departamento, al anunciar la llegada a Armenia del primer vehículo volador para personas. En una entrevista con Nueva Crónica Quindío, Flórez compartió detalles sobre el lanzamiento de este revolucionario sistema de transporte certificado a nivel internacional.

Este avance promete transformar la movilidad. Además, cuando se realice el lanzamiento para occidente del dron Ehang-216S, el departamento se convertirá en un epicentro mundial de innovación, ya que el lanzamiento de este dron se hará desde Armenia y con la presencia de personalidades a nivel mundial.

“Este proyecto nació sobre todo por ser colombiano. En las juntas que estuve con los asociados y socios de esta compañía en China, discutíamos dónde hacer el lanzamiento para el occidente. Ya en Asia, como tal, ya volamos hace años y hay avances en lo que es circulación; para los chinos, ver el dron volar por encima de los edificios no es una novedad”, revela Flórez, destacando la importancia de introducir esta tecnología en Occidente, donde aún es considerada una novedad.

La elección de Colombia, y específicamente de Quindío, como el epicentro de este lanzamiento no fue casual. A pesar de las preocupaciones iniciales de los empresarios sobre la seguridad en el país, el empresario logró convencer a sus socios de que Colombia ofrecía el ambiente ideal para este gran paso. “Al final aceptaron mi oferta y mi posición de que fuese en Colombia. A la hora de escoger el país, todo el mundo pensaba en el tema de la violencia, de que no había garantías de seguridad para los invitados. Pero Quindío se seleccionó para el lanzamiento porque en este momento da las garantías en los estudios que hicimos”, explica Flórez.

Un sistema que marcará un hito

El Ehang-216S no es solo un dron; es una promesa de transformación en la forma en que entendemos la movilidad urbana y rural. “Este modelo es para transporte urbano y rural. Tú puedes ir desde tu casa a la finca, o desde tu casa a la oficina, para poder volar en el Quindío, estamos pensando en que los recorridos no sean mayor a 25 o 30 millas de distancia y que la velocidad no supere los 120 kilómetros porque dejarías de disfrutar lo bonito que es viajar en este dron que silencioso, que no es como un helicóptero, muy confortable por dentro y apreciando los paisajes del Eje Cafetero”, detalla Flórez, enfatizando la experiencia única que ofrece este medio de transporte.

El lanzamiento en Quindío (donde joven se enfrentó a tiros con la Policía) no solo es un hito tecnológico; también se perfila como un dinamizador de la oferta turística y un impulso económico para la región. “Este sistema de transporte podría ser un impulso al turismo en el departamento, si los empresarios locales se animan y lo adquieren para tenerlo en un hotel, por ejemplo”, señala Flórez. La iniciativa invita a los empresarios del sector a sumarse a esta revolución, ofreciendo la oportunidad de ser pioneros en la adopción de esta tecnología para servicios exclusivos en hoteles y otros negocios.

Cuenta con todos los permisos para volar

Sin embargo, la implementación de este innovador sistema de transporte viene acompañado de retos, especialmente en lo que respecta a la regulación y la percepción pública. “Hay mucha confusión frente a los permisos para volar. Lo que debemos explicar es que el Ehang-216S funciona bajo los parámetros de la ley del dron. Cuando este aparato ingresa aquí, ya viene con todos sus permisos, cumpliendo con las leyes. La ley del dron no se la inventó Colombia; es creada por Estados Unidos y aceptada por varios países que quisieron aceptarla, que son casi todos”, aclara Flórez, enfatizando en la seguridad y legalidad del proyecto.

Es decir, que para su utilización simplemente basta con programar una ruta que va desde un punto A hasta un punto B y el dron, que opera con inteligencia artificial, programa el vuelo con todos los permisos de la Aeronáutica Civil y sin pasar por sitios donde existen restricciones como las estaciones de Policía o el aeropuerto.

Así las cosas, con el Ehang-216S se podrán hacer viajes entre Armenia y los municipios del departamento con total autonomía y toda la seguridad, además de la comodidad que ofrece este sistema de transporte.

El dron Ehang-216S representa una visión de futuro en la que Colombia da un paso como pionero para occidente. Jhon Flórez invitó a los empresarios y a la comunidad en general a abrirse a esta nueva era: “El mensaje a todos estos empresarios que quieran visionar y que se animen a invertir en este proyecto es que este ya es un nuevo transporte para el mundo y que ya se vino, ya está en Armenia y ya no hay marcha atrás”.

Sobre el lanzamiento del Ehang-216S, Jhon Flórez no quiso entregar mayores detalles, enfatizando en que para ese día se contará con la presencia de personalidades reconocidas en el país y a nivel internacional, además de distribuidores con los que espera hacer negocios para iniciar con la comercialización de este modelo en Colombia y en otros países.

“Para los distribuidores es muy complicado ir hasta China, entonces por eso estamos creando esta plataforma en Armenia para que vengan esos interesados en distribuir, por ejemplo, el que está interesado en distribuir en Ecuador, entonces primero que todo tiene que demostrarnos que tienen la capacidad de inversión y segundo ya después de una investigación muy a fondo de esa persona, de su inversión, de su capital le damos cita para que venga y conozca y tenga la experiencia”, indica Jhon Flórez.

