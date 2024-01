El pasado domingo en la noche, en un bar del barrio Granada de Armenia, donde aficionados del América de Cali y del Nacional disfrutaban el partido entre los dos rivales, se vivieron momentos de angustia luego de que hombres identificados con camisetas de la hinchada del Deportes Quindío, irrumpieran con la tranquilidad tras la finalización del juego. Según los testigos, llegaron en motos a agredir a las personas allí presentes.

Nueva Crónica del Quindío se dirigió al bar donde ocurrieron los hechos y habló con una de las empleadas que presenció la riña y manifestó haber vivido momentos de angustia cuando empezaron a volar sillas, mesas y botellas.

“Fue horrible, eso daban machetazos a la gente, yo me encontraba adentro del bar, normal, atendiendo a las personas, todo estaba muy tranquilo hasta que llegaron algunos hinchas del Quindío y dañaron todo. Llegaron en moto y se bajaron a agredir a los hinchas del América y el Nacional. A mí me tocó meterme debajo de la barra porque estaba muy asustada con ese ‘voleo’ de sillas y botellas, dañaron los televisores, dieron machetazos”, contó la mesera.

El administrador del bar relató que después de presentado el altercado se encontró con los daños en dos de los televisores y el espejo al interior del bar. “Nosotros en el bar estábamos pasando el partido del América y el Nacional, aquí la gente estaba tranquila, sentada, pasando su rato libre bien bueno y en el negocio estaban personas pertenecientes a las dos hinchadas, entre ellos no hubo ningún problema, se estaban respetando bien y, de un momento a otro, llegaron algunos hinchas del Quindío en moto y con armas blancas empezaron a agredir a la gente que estaba en el negocio, algunos salieron corriendo para otras partes, algunos se refugiaron dentro del negocio”, relató el administrador del bar.

Muchas de las personas que se encontraban en el bar huyeron en diferentes direcciones para resguardarse y evitar ser alcanzados por alguna de las hojas de filo de los machetes con que llegaron los agresores, lo que representó pérdidas económicas de alrededor de $9 millones.

“Muchas personas salieron corriendo, otros se encerraron, la gente que se fue del negocio se fue sin pagar las cuentas, ahí se perdió una plata. Nos reventaron dos televisores, reventaron una nevera con puertas de vidrio, reventaron un espejo grande que estaba pegado en la pared, reventaron mesas, reventaron sillas, reventaron muchos envases, esos fueron los daños materiales en el sitio”, dijo el administrador del lugar.

Se pudo conocer que el propietario del establecimiento comercial instauró la denuncia ante la Policía de Armenia y la Fiscalía. “Puse la denuncia y quedamos en que luego me llamaban para saber qué hacíamos, si conciliamos con estas personas o miramos qué hacemos con la denuncia”, indicó el propietario del establecimiento.

Como medida de protección y de seguridad, por ahora se conoció que el bar no volverá a proyectar partidos, “con lo que pasó, dándole gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas, menos mal fueron solo daños materiales, pero ese es el plan de prevención que vamos a implementar. Me di cuenta que hubo dos personas heridas, pero no de gravedad y estuvieron en el hospital hasta la noche del domingo”, finalizó el administrador del negocio.

Por otra parte, según las averiguaciones que realizó este medio de comunicación, las disputas que se generaron entre hinchas del Deportes Quindío e hinchas del Atlético Nacional se dieron, al parecer, por el daño de unos murales por parte de hinchas del Nacional.

El departamento de Policía Quindío entregó un balance total de 4 personas heridas en el enfrentamiento, que fueron dadas de alta la misma noche del domingo ya que recibieron heridas leves.

“Hubo también la individualización de una persona y quedó vinculado al proceso, pero se está a la espera de que las personas lesionadas tanto del equipo Nacional como las del otro equipo y las personas dueñas del establecimiento pongan la denuncia”, expresó el coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Quindío.

