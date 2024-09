La fuerte ola de calor que ha enfrentado Colombia en los últimos meses no solamente ha llevado a la reducción de los embalses y a nuevas medidas de racionamiento de agua, sino que también a sensaciones térmicas muy altas en las oficinas y los hogares.

En algunas casas, apartamentos y edificios se cuenta con aire acondicionado para nivelar la temperatura y poder llevar a cabo las distintas actividades que se tengan a cargo. No obstante, a veces, parece que estos sistemas no funcionan bien y no enfrían suficientemente el entorno.

Por eso, la empresa Resurtidora de aire y calefacción recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para que este climatizador preste un servicio óptimo y de esa sensación ideal de frescura:

Darle mantenimiento periódicamente.

Limpiar los filtros de aire.

Cerrar las puertas y ventanas de la casa cuando esté encendido.

Mantenerlo entre 22 y 24 grados Celsius.

Poner el aire acondicionado en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa.

¿Por qué un aire acondicionado ya no está funcionando bien?

Aunque se lleven a cabo todas las recomendaciones posibles para que estos sistemas funcionen adecuadamente, puede ocurrir que, definitivamente, no se desempeñen bien.

Precisamente, esa entidad especializada en aires acondicionados expone las posibles causas de las fallas:

Falta de gas: puede deberse a alguna fuga ocasionada por errores en la instalación. Problemas en la unidad exterior: obstrucción por suciedad acumulada o por falta de limpieza frecuente. Problemas en el ventilador o compresor: lo mejor es recurrir a un técnico para que haga el mantenimiento correctivo. Fallas en el motor del ventilador: suelen producir vibraciones y reducir el nivel de enfriamiento. Falta de limpieza de los filtros: ocasiona que haya una disminución en la compresión de gas y que la ventilación no opere de forma correcta.

¿Cómo ahorrar energía con el aire acondicionado?

Tener un aire acondicionado es una de las comodidades ideales en las épocas secas y de verano, pero que cuando llega la factura de la luz pone a pensar cómo gozar de este servicio cuidando el bolsillo.

Repsol da 6 pasos para ahorrar energía con el uso de estos climatizadores:

Comprobar la etiqueta de eficiencia.

Temperatura ideal del aire acondicionado (20 a 26 grados en verano).

Activar el apagado automático y el modo eco.

Hacer un buen mantenimiento.

