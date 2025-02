Y es que esta función permite a los usuarios ser notificados de una llamada entrante, mientras se encuentran ocupados en otra, sin necesidad de colgarla o interrumpirla, lo que hace es brindarles la opción de atender la nueva o poner en espera la anterior.

Para activar la llamada en espera de WhatsApp solo se deben seguir estos pasos:

Abra WhatsApp .

Toque el icono de tres puntos en la esquina superior derecha y seleccione ‘ajustes’.

en la esquina superior derecha y seleccione ‘ajustes’. Toque en ‘privacidad’.

Asegúrese de que la opción ‘llamadas’ esté activada.

¿Cómo saber si una persona está en otra llamada en WhatsApp?

Para saber si un contacto está en otra llamada en WhatsApp, puede hacer lo siguiente:

Llame a la persona por WhatsApp: si la persona está en otra llamada, aparecerá un mensaje que dice ‘El contacto está en otra llamada’. Observe el estado de la persona: su estado en WhatsApp puede mostrar ‘En otra llamada’.

Es importante tener en cuenta que estos métodos no son infalibles. Hay otras razones por las que no puede comunicarse con alguien por WhatsApp, como que su teléfono esté apagado, que no tenga conexión a Internet o que haya bloqueado el número.

¿Por qué no se ve la cámara en videollamada de WhatsApp?

Hay varias razones por las que la cámara de un dispositivo puede no funcionar en una videollamada de WhatsApp.

Uno de los principales problemas para que no funcione son los permisos de la cámara. Si no le ha dado permiso, la cámara no funcionará. Para solucionar esto:

Vaya a la configuración del dispositivo.

Toque en ‘Aplicaciones’ o ‘Privacidad’.

Busque WhatsApp y toque en él.

Asegúrese de que el permiso de la cámara esté activado.

Problemas con la cámara.

Pruebe la cámara con otra aplicación.

Problemas con la conexión a Internet

