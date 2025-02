Por: ElSiglo21esHoy.com

Google presenta programa de salida voluntaria en equipos de Pixel y Android. La medida afecta a empleados en EE. UU. de las divisiones de dispositivos y plataformas



¿Google está a punto de realizar despidos masivos? Ha lanzado un programa de “salida voluntaria” para los empleados de sus equipos de Android, Pixel y Chrome en Estados Unidos. Esta estrategia permite a los trabajadores optar por abandonar la compañía de manera voluntaria a cambio de un paquete de indemnización. Esto busca aliviar la tensión laboral y optimizar recursos sin realizar despidos obligatorios. Rick Osterloh, vicepresidente de plataformas y dispositivos, justificó esta medida como un paso para consolidar las operaciones tras la fusión de varios equipos en 2024. Aunque algunos sectores, como el de inteligencia artificial y búsquedas, no se ven afectados por el momento, muchos empleados temen que la iniciativa sea un anticipo de recortes más severos. ¿Será esto solo el comienzo?

Los empleados ven esta medida como una posible antesala de recortes obligatorios.

Google ha decidido implementar un programa de salidas voluntarias en su división de plataformas y dispositivos en EE. UU. Este plan fue anunciado a través de un memorando interno enviado por Rick Osterloh. La medida llega casi un año después de que Google reorganizara sus equipos de Android, Pixel, Chrome y Nest con el objetivo de acelerar la incorporación de inteligencia artificial en sus productos. Este cambio también responde a la necesidad de mejorar la eficiencia interna, buscando que quienes continúen en la empresa estén plenamente comprometidos con su misión.

La implementación de este programa ha generado incertidumbre entre los empleados. A pesar de que Google afirma que el plan es opcional, muchos temen que no se consigan las eficiencias esperadas y que, como en situaciones pasadas, terminen realizándose despidos obligatorios. El temor no es infundado: en 2024, Alphabet ya había dado señales de recortar costos bajo el liderazgo de su nueva directora financiera, Anat Ashkenazi. Adicionalmente, los empleados afectados también enfrentan dudas sobre el futuro de sus proyectos, ya que algunas iniciativas tecnológicas, como Google Pixel, no han alcanzado el éxito comercial deseado.

Google ha confirmado que esta medida no afectará por ahora a divisiones como las de inteligencia artificial o búsquedas. Sin embargo, el programa de salida voluntaria es visto por algunos analistas como una estrategia para reducir costos sin generar la misma mala imagen que los despidos masivos. Al ofrecer indemnizaciones, la compañía busca disminuir el impacto negativo en su reputación y motivar a quienes no están alineados con sus objetivos a dar un paso al costado. Mientras tanto, Google sigue apostando por productos como la IA generativa Gemini, que ha tomado un rol central en su estrategia tecnológica.

La medida se enmarca dentro de un contexto donde otras grandes tecnológicas también están reduciendo sus equipos. Amazon, por ejemplo, anunció despidos en sus áreas de comunicación y responsabilidad corporativa. A diferencia de Google, estas decisiones no ofrecieron la posibilidad de una salida voluntaria. La integración de equipos en Google busca acelerar la toma de decisiones y mejorar la implementación de tecnologías emergentes. Desde la fusión en 2024, productos como los dispositivos Nest y los teléfonos Pixel han experimentado mejoras en ventas, aunque aún lejos de competir con gigantes como Apple y Samsung.

