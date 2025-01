Al escanear el código QR con el celular, se sincronizan los chats, contactos y archivos multimedia. Es una herramienta muy útil para quienes trabajan mucho tiempo frente al computador, ya que facilita la comunicación sin tener que mirar constantemente el celular.

Actualmente, es posible acceder a la cuenta de WhatsApp desde, incluso, cuatro dispositivos distintos sin depender de tener el celular al lado. Esta función es llamada multidispositivo y con ella se puede seguir usando desde el computador o ‘tablet’, incluso si el celular está apagado, sin batería o desconectado de una red wifi.

¿Cómo entrar a WhatsApp Web si le robaron el celular?

Se trata de tener el modo multidispositivo (mencionado anteriormente); pues antes no se podía utilizar la ‘app’ sin que el móvil estuviera encendido y tuviera una conexión a internet, hoy en día no se necesita de esto último para seguir interactuando con los contactos, ya que es una de las funciones más recientes, y sirve para comunicarse con la gente, incluso si no tiene el celular cerca.

¿Cómo recuperar el WhatsApp sin código de verificación?

Estas son algunas de las alternativas que se puede intentar:

Espere a que llegue el SMS: a veces, los mensajes de texto pueden tardar en llegar.

a veces, los mensajes de texto pueden tardar en llegar. Solicite una llamada telefónica: si el SMS no llega, WhatsApp da la opción de recibir una llamada telefónica automatizada que dictará el código.

si el SMS no llega, WhatsApp da la opción de recibir una llamada telefónica automatizada que dictará el código. Verifique número de teléfono: asegúrese de haber ingresado el número de celular correctamente, incluyendo el código de país.

asegúrese de haber ingresado el número de celular correctamente, incluyendo el código de país. Reinstale WhatsApp: en algunos casos, reinstalar la aplicación puede solucionar problemas con la recepción del código.

