El portal Business Insider dio a conocer algunas imágenes que revelan el radical cambio de imagen en la página de navegación de Facebook para sus usuarios.

La página de Facebook del periódico más leído de Australia, The Herald Sun, está borrada por completo.

Tal medida aplica tanto para noticias relacionadas con Australia como para contenido con información internacional. Frances Mao, reportera de la BBC, compartió en su cuenta de Twitter un pantallazo que así lo evidencia.

Australians can’t see any news stories on Facebook this morning after the company banned local users from posting article links. Both local and international outlets are blocked. E.g. This is what the BBC looks like in Australia pic.twitter.com/SJ4XBM8RnC

— Frances Mao (@francesmao) February 17, 2021