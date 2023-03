Twitter ha sufrido varias caídas de su sistema en lo que va de la semana, hecho que ha quedado registrado en la página de DownDetector, que evidencia que a partir de las 5:30 p.m. del 6 del marzo se presentaron varios avisos por parte de los usuarios de la Appen la que mencionaban que no podían acceder a su perfil.

(Le puede interesar: ¿Twitter está caído o no tiene Internet? 4 formas de identificar los fallos de la ‘app’)

{«errors»:[{«message»:«Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information»,«code»:467}]}, era el mensaje que recibían los usuarios al intentar compartir el contenido que aparecía en sus cuentas de perfil.

Es la segunda caída que sufre Twitter, la red social de Elon Musk, en la última semana. Este error corresponde a los cambios técnicos que se están implementando en la interfaz de programación de aplicaciones. Eso significa que se presentan fallos al momento de insertar trinos en otras páginas web.

Los errores presentados en Twitter ya han sido solucionados en todo el mundo, de hecho, según la misma aplicación, se resolvieron 50 minutos después. “Las cosas deben estar funcionando con normalidad. ¡Gracias por quedarte con nosotros!”.

(Lea también: TikTok lanza función con la que cualquiera podrá ganar plata de más; hay ciertas normas)

A pesar de eso, la misma compañía acepta que aún se presentan algunos fallos. “Es posible que algunas partes de Twitter no funcionen como se espera en estos momentos. Hemos realizado un cambio interno que ha tenido consecuencias imprevistas”.

La primera caída de esta semana

Así como esta caída se presentó el 6 de marzo, la otra ocurrió el 1 de marzo. Este día usuarios reportaron y registraron que no podían verificar los mensajes nuevos que les llegaban a sus perfiles o actualizar la página de inicio.

La razón de la caída de Twitter

En menos de dos meses la aplicación ha tenido seis fallos a nivel mundial, no solo problemas con los enlaces o las imágenes, sino al momento de responder mensaje e iniciar sesión en la versión para escritorio.

Lee También

Según ‘Platformer’, el último error que tuvo Twitter fue producido porque solo hay un trabajador dedicado a la estabilidad del servicio de la App, situación que se relaciona con el despido masivo de trabajadores que Elon Musk realizó, pues según él, la compañía no podía seguir pagando tantos empleados.

De acuerdo con lo afirmado por el portal, “un mal cambio de configuración que básicamente rompió la API de Twitter”.