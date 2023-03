La gratuita red social creada en China introdujo en su aplicación una función de contenidos de pago para videos de hasta 20 minutos, con la cual diferentes usuarios podrán ganar dinero.

El nuevo programa de la plataforma, que se hizo popular mundialmente por sus videos cortos, se denominó ‘Series’ y se creó con el objetivo de que los creadores compartan sus historias, talentos y cualquier clase de contenido premium, con el cual puedan provocar una mayor conexión con su comunidad.

El espacio de cada cuenta podrá contener hasta 80 videos (de máximo 20 minutos cada uno) y los creadores podrán establecer sus tarifas entre uno y 190 dólares, es decir entre 4.760 y 904.850 pesos al cambio de hoy, según recogió el medio The Verge, especializado en tecnología.

Cómo funcionará ‘Series’ en TikTok

De acuerdo con el portal, las pautas del contenido de TikTok serán las mismas para los videos introducidos en el nuevo campo que para el resto de contenido publicado en la aplicación.

La monetización se hará a través de ‘paywall’, que es una práctica que crea una restricción en el acceso a determinados contenidos y que obliga a los visitantes interesados en acceder a ellos a pagar. Este modelo es utilizado en plataformas como Patreon, Amazon, Netflix, entre otras, además de medios internacionales como The New York Times y The Wall Street Journal.

Según se mencionó desde los creadores de la aplicación, la opción ‘Series’ solo está disponible actualmente para ciertos creadores seleccionados, pero en los próximos meses se irá habilitando para el resto de los usuarios.

Durante la fase de lanzamiento, TikTok permitirá a los creadores conservar todos sus ingresos, menos las tarifas de procesamiento y de la tienda de aplicaciones, explicó el mismo medio.

“‘Series’ se une a nuestra creciente gama de soluciones de monetización a medida que continuamos creando nuevas formas para que los creadores se sientan valorados y recompensados a medida que inspiran e involucran a nuestra comunidad”, aseguró un portavoz de la compañía, según citó el portal.

Esto representa un nuevo cambio en la plataforma, ya que cuando fue lanzada solo se permitían videos de hasta 20 segundos, los cuales se pueden extender actualmente hasta 10 minutos de duración.