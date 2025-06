Donald Trump, además de ser el presidente de Estados Unidos, también es uno de los personajes con más dinero del país norteamericano y del mundo, pues desde muy joven ha construido una riqueza importante gracias a los negocios en los que ha invertido con su compañía.

De hecho, al ver el auge que hay en tecnología y el mal servicio que ofrecen muchas compañías a sus clientes, ahora se metió en este mercado para competir fuerte y así, dice él, ayudar a los estadounidenses.

En principio, el primer producto que saldrá al mercado es una compañía de telefonía llamado Trump Mobile que solo tendrá un plan, el Plan 47, que tendrá un valor de 47.47 dólares mensuales, haciendo referencia a que el político es el presidente número 47 en la historia de Estados Unidos.

Este será un plan que incluirá conectividad 5G, llamadas internacionales gratuitas para militares y sus familiares, telemedicina a través del celular, asistencia vial y hasta mensajes de texto ilimitados para más de 100 países.

Ahora, además de este plan de conectividad, la idea de Trump es también sacar un celular que compita con las principales compañías del mundo. Este tendrá el nombre de T1 Phone, el cual destacará, principalmente, por su diseño elegante color dorado.

Así se vería el celular:

The Trump Organization has announced Trump Mobile, which will offer the ‘T1 Phone’ and ‘47 Plan’ cell service. pic.twitter.com/xpz0Fp1khs

— Pop Base (@PopBase) June 16, 2025