Actualmente, la competencia por saber qué compañía saca más dispositivos está apretada, pues cada cierto tiempo las principales empresas tecnológicas hacen lanzamientos de equipos con características diferentes y que se ajustan a todos los presupuestos.

(Ver también: Dueños de celulares en Colombia recibieron buenas noticias: “Hasta el 70 % del valor”)

De hecho, en Colombia hay equipos desde los 500.000 hasta los 10’000.000 de pesos, pero en todos varían temas del funcionamiento, cámara, juegos, velocidad y mucho más.

Ahora, una de las marcas que está sorprendiendo por sus innovaciones es Honor, la cual ha lanzado equipos bien interesantes y a precios bastante asequibles.

Lee También

Por ejemplo, el último lanzamiento de esta compañía es el Honor 400 Lite, un celular que se ha enfocado 100 % en cuestiones de fotografía, pues, tal como explicó la compañía, lo que pretende es facilitarle la vida a los usuarios en creación de contenido.

Mondays are… something. At least we got the AI camera button 📷😎#HONOR400Lite pic.twitter.com/G9ElnbrvHK

— HONOR South Africa (@HonorAfrica) June 2, 2025