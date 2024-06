Este lunes 10 de junio, la empresa norteamericana Apple anunció nuevos lanzamientos y mejoras en los dispositivos que se venderán próximamente, pues los computadores, tabletas y celulares traerán una cantidad importante de elementos con los que antes no contaban.

(Ver también: Se viene cambio inesperado en todos los iPhone: inteligencia artificial será protagonista)

El anuncio que más se esperaba y que causó gran sorpresa fue que ahora estos dispositivos trabajarán con inteligencia artificial, pues con la ‘Apple Intelligence’ los celulares y los otros productos les facilitarán la vida a los millones de usuarios que tienen algún elemento de esta compañía.

Sin embargo, lo que no gustó fue que dicha inteligencia no fuera desarrollada directamente de Apple, sino que lo hará la compañía OpenAI, la creadora del modelo ChatGPT, una de las inteligencias más importantes y reconocidas hasta el momento.

Esto causó una gran cantidad de críticas, pero uno de los más directos y fuertes fue el creador de Tesla, el multimillonario Elon Musk, quien aseguró que esto es algo grave para los datos de los usuarios.

Lee También

En su cuenta de X, antes Twitter, Musk aseguró que es “absurdo” que una compañía de este tamaño no sea capaz de desarrollar su propia inteligencia artificial tal como lo hizo Microsoft y Google, por ejemplo, y que por eso los datos de los usuarios ahora estarán muy comprometidos.

Es más, aseguró que a partir de que ese modelo salga al mercado, los trabajadores de sus compañías ya no podrán usar dispositivos de Apple por el miedo de que los datos de la compañía se vean afectados.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

“Si Apple integra OpenAI a nivel del sistema operativo, los dispositivos Apple estarán prohibidos en mis empresas. Se trata de una violación de la seguridad inaceptable. Además, los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde serán guardados en una jaula”, escribió Musk.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024