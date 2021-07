Este martes, Apple presentó a través de una conferencia virtual a sus inversionistas y accionistas los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal (abril, mayo, junio) de Estados Unidos.

Sin embargo, informa la cadena CNBC, las acciones de Apple cayeron más del 2 % luego de que en la conferencia avisaran que habría escasez de iPhone 13, otros iPhones y iPads, por falta de suministros de chips.

Tanto Tim Cook como Luca Maestri, jefe financiero de Apple, advirtieron a los accionistas que seguramente para el Q4 (julio, agosto y septiembre) los buenos resultados se frenarán.

“Como los últimos 18 meses han demostrado, el progreso realizado no es un progreso garantizado. Una recuperación desigual de la pandemia y la variante Delta que surge en muchos países del mundo nos han demostrado una vez más que el camino hacia la recuperación será sinuoso”, expresó por su parte Cook.

Cook detalló que Apple está viendo restricciones de suministro relacionadas con el “silicio” (término común para los chips de sus ‘gadgets’) que afectarían las ventas de iPhone y iPad, en los siguientes meses, para cuando tienen planeado lanzar el iPhone 13.

Los directivos de la compañía de la manzana también aseguraron que los buenos resultados presentados pudieron ser mejores, pero que debido a lo mismo, a la escasez global de chips, no se logró.

