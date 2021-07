Instagram introdujo el martes cambios diseñados para mantener a los usuarios menores de edad más seguros, haciendo más difícil encontrarles en la red social centrada en imágenes.

Los ajustes que se pasan a implementar en Instagram en Australia, Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos incluyen un software diseñado para detectar “comportamientos sospechosos” de adultos que intentan conectarse con usuarios menores de edad.

Los cambios se producen en momentos en que los críticos instan al gigante de las redes sociales Facebook ーdueña de la aplicaciónー a abandonar los planes de una versión de Instagram diseñada para niños.

Las cuentas creadas por nuevos usuarios de Instagram que aún no son adultos legalmente (16 o 18 años, dependiendo el país) se establecerán en “privadas” de forma predeterminada, lo que limitará quién más en la red puede ver las publicaciones, indicó la compañía.

Anteriormente, a las personas que creaban nuevas cuentas se les pedía que eligieran entre cuentas públicas o privadas durante el proceso de registro.

A los usuarios jóvenes que ya tienen cuentas públicas se les mostrarán notificaciones que promocionan los beneficios de volverse privado y explicarles cómo hacerlo.

“Alentar a los jóvenes a tener cuentas privadas es un gran paso en la dirección correcta cuando se trata de bloquear el contacto no deseado de los adultos”, dijo Instagram.

Lee También

“Estas nuevas actualizaciones representan un progreso importante hacia la creación de una experiencia más segura y privada para los jóvenes en Instagram. En particular, el uso del aprendizaje automático para comprender cuándo podría no ser apropiado que un adulto interactúe con un adolescente”, explicó Larry Magid, director ejecutivo de Instagram.

We’re defaulting people under 16 (18 in some countries) to private when they sign up, and encouraging people already on Instagram to switch to private. People can still change to public – but we think private is the best choice for most young people.

— Instagram Comms (@InstagramComms) July 27, 2021