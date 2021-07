Aunque el uso del celular no necesariamente se debe interpretar como una pérdida de tiempo, pues para cualquier persona es ahora una herramienta con múltiples usos además de los lúdicos, a lo que apuntaría su creador es a mostrar quiénes son los congresistas o parlamentarios que se distraen en la pantalla.

‘The Flemish Scroller’, que traduce algo así como ‘el escroleador flamenco’, es la herramienta que ya tiene redes sociales y funciona aprovechando que las sesiones del parlamento belga se transmiten en vivo por YouTube.

Mediante inteligencia artificial, el programa basado en Phyton identifica con cierto grado de precisión lo que pareciera un teléfono celular y además el rostro de quien lo usa, según explicó el creador, Dries Depoorter, al informativo De Standaard.

Every meeting of the flemish government in Belgium is live streamed on a YouTube channel.

Software is searching for phones and tries to identify a distracted politician. This with the help of AI. The results are then posted to social with the politician tagged. By @driesdepoorter pic.twitter.com/QUQHiYx2HI

— The Flemish Scrollers (@FlemishScroller) July 5, 2021