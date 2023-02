Los televisores se han convertido en una parte esencial de la experiencia de entretenimiento para los usuarios. Estos equipos nos permiten ver programas, películas, proyectan juegos y conferencias en línea, por lo que su cuidado es muy importante.

Sin duda, el uso constante de estos dispositivos ocasiona un desgaste en la pantalla, así que hoy queremos contarle las prácticas que debe dejar de hacer para prolongar su uso.

Hábitos que pueden dañar su televisor

¡ Tenga cuidado con la luz solar ! Cuando no esté usando el televisor procure cerrar la cortina para evitar que le entre directamente al electrodoméstico.

! Cuando no esté usando el televisor procure cerrar la cortina para evitar que le entre directamente al electrodoméstico. No use el televisor demasiado tiempo, pues al encenderlo por un lapso muy largo se dañaría su pantalla.

se dañaría su pantalla. Evite exponer su pantalla a altas temperaturas, esto puede acelerar el desgaste de los componentes electrónicos .

. No descuide la limpieza de la pantalla. Esto incluye mantenerla libre de polvo, humedad y líquidos .

. Aunque sea tentador usar los ajustes de imagen, evite hacerlo frecuentemente. Esto ocasionaría daños en los circuitos internos y los daños en la pantalla serían irreversibles.

En conclusión, tomarse el tiempo para cuidar la pantalla del televisor puede ayudar a mantener su calidad por más tiempo y permitirnos disfrutar de una experiencia de visualización sin problemas.

¿Cómo limpiar la pantalla del TV?

Esta guía le ayudará a llevar a cabo este sencillo proceso de forma correcta para conservar la pantalla de su televisor como nueva.

1. Apáguelo y desconecte el cable de alimentación.

2. Use un paño suave para limpiar la pantalla. El paño no debe ser sucio ni mojado con agua u otros líquidos. Se recomienda usar un paño de microfibra para no dejar rayas en el dispositivo.

3. Agregue un poco de agua al paño limpio y déjelo ligeramente humedecido, procurando no excederse con la cantidad.

4. Comience a limpiar la pantalla con movimientos circulares. Esto debe hacerlo con mucha delicadeza.

5. Seque suavemente la pantalla con otro paño seco.

6. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la pantalla y encienda el televisor.

Al seguir las recomendaciones mencionadas, podemos garantizar que su pantalla esté protegida y tengamos una experiencia de visualización de alto nivel.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.