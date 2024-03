Por: El Espectador

Seis días después de regresar a Colombia, una jueza de ejecución de sentencias de Justicia y Paz arrancó a leer su decisión en la que Salvatore Mancuso recupera su libertad. La solicitud la hizo la defensa del exjefe paramilitar, pues consideró que ya cumplió con las penas que le fueron impuestas dentro de ese sistema de justicia transicional.

La decisión se conoce, luego de que todas las partes del proceso presentaran sus argumentos, el viernes pasado, en otra diligencia. En ese momento, la Fiscalía explicó que Mancuso había cumplido con todos los requisitos para recuperar su libertad, por lo que estaba de acuerdo con que el exjefe paramilitar recuperara su libertad, como ya lo había solicitado su defensa.

Pese a la decisión de hoy, todavía no es claro si Mancuso podría recuperar su libertad de inmediato. La razón: otros jueces de Justicia y Paz deben resolver otros asuntos jurídicos, como medidas de aseguramiento que tiene en su contra, así como otras investigaciones en todavía marchan en diferentes instancias de todo el país.

Con los argumentos anteriores, es decir, que el exjefe paramilitar cumplió con los compromisos de la Justicia y reparó a las víctimas, le dio la libertad a prueba por cuatro años. Sin embargo, aclaró que, como lo dijo antes, Mancuso tiene otros procesos en diferentes fases, por lo que la boleta de libertad cobrará validez “siempre y cuando Mancuso no sea requerido por otra autoridad de Policía judicial”.

“Tiene 33 medidas de aseguramiento en Barranquilla y 14 en Bogotá”, detalló.

Por lo anterior, la juez ordenó que el exjefe paramilitar continuará preso a pesar de qué ordenó su libertad condicional, porque para que salga de la prisión deben pronunciarse otras autoridades. Es decir, todas las autoridades judiciales en los que tiene procesos judiciales pendientes.

Aunque la juez Luz Marina Zamora concluyó que no hay pruebas para determinar que Salvatore Mancuso haya incumplido con el compromiso de entregar bienes para reparar a las víctimas, determinó que debe hacer algunas observaciones al respecto. Dijo que, aunque la Fiscalía aseguró que el exjefe paramilitar tiene aproximadamente 100 bienes en investigación, “el informe deja muchas dudas sobre la efectiva atención de la entrega de bienes y la respectiva celeridad que debe imprimírsele a ese aspecto, a fin de garantizar que los bienes no se oculten o pasen a manos de terceros y no puedan reparar a las miles de víctimas, aun si tiene más de 100 bienes en investigación”.

En este contexto, agregó que la Fiscalía debe conformar una unidad exclusiva al análisis financiero nacional e internacional, lavado de dinero, identificación de bienes en cabeza de bienes en cabeza de terceros e identificación de bienes a terceros. También, según la juez, debe integrar mayores recursos al respecto.

Luego de negar una solicitud del abogado del exjefe paramilitar, Nelson Menjura, en la que pedía la palabra para argumentar sobre los bienes entregados por él y los argumentos de que no ha reparado a las víctimas, la juez Luz Marina Zamora entregó detalles sobre las medidas de aseguramiento que el exjefe paramilitar tiene vigentes y que podrían truncar su libertad. De acuerdo con la togada, Mancuso tiene vigentes 33 medidas de aseguramiento de Justicia y Paz de Barranquilla. También tiene otras 14 más de parte del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.

Cabe recordar que el pasado 1 de marzo, la Fiscalía la juez escuchó Zamora la posición de las partes sobre una petición de la defensa del recién deportado, en la que pidieron que su cliente obtenga la libertad para poder cumplir con sus funciones como gestor de paz, asignadas por el gobierno de Gustavo Petro. Durante la audiencia, la fiscal Magaly Álvarez, como vocera de la Fiscalía, expresó que la entidad “no se opone a concederle la libertad a prueba”. Expuso que, tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el exjefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, explicó que Mancuso ya habría cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel, la pena máxima permitida en ese sistema de justicia transicional.

Sin embargo, por parte de la representación de víctimas, las posturas se mostraron divididas. Mientras algunos no se opusieron, otros expresaron reparos a la posición de la Fiscalía. Según expusieron, aún habría 100 bienes de Mancuso en materia de investigación que no habrían sido entregados por el exjefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de Justicia y Paz. No obstante, los abogados de víctimas explicaron que Mancuso ha colaborado con los procesos judiciales; sin embargo, criticaron que la reparación ha tardado mucho tiempo y, en varios casos, no ha sido suficiente.

