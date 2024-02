Paso 2 - Preparación de los huevos al baño maría

Una vez que el agua este caliente, pero no hirviendo, coloque el bol con los huevos sobre la olla (baño maría).

Comience a mover los huevos con una espátula o cuchara de madera. Es importante que no deje de moverlos para que se cocinen uniformemente y no se formen grumos.