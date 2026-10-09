Por: El Espectador

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La ensalada de mango es una opción vibrante y fresca dentro de la gastronomía latinoamericana, ideal para acompañar una gran variedad de proteínas en la mesa. Esta receta destaca no solo por sus ingredientes coloridos, sino por el equilibrio entre sabores dulces, ácidos y suaves, que le otorgan una personalidad única y la convierten en una preparación versátil para distintas ocasiones. Según El Espectador, la preparación total requiere un tiempo estimado de solo 20 minutos, incluyendo tanto el alistamiento de los productos como el proceso de cocción, y rinde para cuatro porciones generosas.

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Los ingredientes que componen esta ensalada son: una cebolla cabezona mediana, dos tomates, tres ajíes dulces, un mango pintón (de madurez intermedia), un pimentón, dos cucharadas de cilantro picado, el zumo de un limón y sal al gusto. Para la preparación, el primer paso es cortar la cebolla por la mitad, retirar el centro y luego cortarla en tiras finas, tomando cuidado de proteger los dedos doblando las falanges en forma de garra. Se continúa cortando el resto de los vegetales en julianas delgadas: tanto el ají dulce como el mango —que debe ser pelado antes de ser laminado— y el pimentón, el cual se recomienda también trocear en cubos pequeños. Un truco para el limón, según la receta, consiste en extraer el zumo exprimiendo solo los costados, para evitar el amargor que proviene del centro de la fruta.

Todos los ingredientes se mezclan en un recipiente amplio junto con el cilantro, la sal y el zumo de limón, y se sugiere servir la ensalada de inmediato para aprovechar al máximo su frescura y los matices de sabor. El Espectador resalta que esta combinación reúne lo esencial de la cocina latinoamericana: ingredientes frescos, preparados de tal manera que resaltan sus propiedades naturales, brindando además color y textura al plato final.

El ají, ingrediente característico de esta ensalada, tiene un origen que se remonta a la zona de Bolivia y Perú, donde se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Esta especie, similar en aspecto al pimentón aunque de menor tamaño, ofrece una amplia variedad de sabores, resultando en matices más suaves o intensos según su color. El ají es fundamental en la gastronomía de países como México y Perú, donde se utiliza incluso en postres, y en Colombia, donde suele acompañar carnes y guarniciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar paso a paso la ensalada de mango con ají dulce?

Para elaborar esta ensalada de mango, corte todos los vegetales en tiras o cubos finos, pele el mango y córtelo en julianas, exprima el limón cortando solo los laterales para evitar el amargor, mezcle todos los ingredientes en un bowl con cilantro, sal y el zumo, y sirva inmediatamente para disfrutar su frescura.

¿Cuál es el origen y uso del ají dulce en la gastronomía latinoamericana?

El ají dulce es originario de la región de Bolivia y Perú, con más de 7500 años de consumo. Aunque es similar al pimentón, destaca por su variedad de colores y sabores que pueden ser suaves o intensos. Actualmente, es un ingrediente clave en la cocina de México, Perú y Colombia, empleándose tanto en platos principales como en guarniciones y postres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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