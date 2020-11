En este espacio fuimos de los primeros en hablar sobre la pelea que se armaría con la llegada del servicio de streaming de Disney. Acá el artículo. Ahora, con su lanzamiento la pelea por la atención de los usuarios es una realidad y está para alquilar balcón.

Los que han estado particularmente silenciosos con todo esto de la famosa ‘guerra del streaming’ han sido los canales de televisión. No habló solo de Colombia. Ningún conglomerado ha dicho mayor cosa. Entonces: ¿existe una afectación para la televisión lineal con la irrupción de nuevas opciones de streaming?

En Estados Unidos, la consultora Leichtman Research Group hizo un informe que señaló que las empresas que manejan las suscripciones de televisión más grandes en Estados Unidos, esas que representan el 93% del mercado, perdieron aproximadamente 1’740.000 suscriptores en el tercer trimestre de 2019.

¿Perder 1,7 millones de suscriptores es significativo o indica una tendencia? No y no. Después del boom de Netflix, podemos decir que la televisión sigue siendo el medio de difusión más fuerte. Que sí, las plataformas de streaming comenzarán a pisar callos y talones en los próximos cinco años. Pero de ninguna forma como para pensar que la televisión lineal está en peligro de extinción.

En un principio se creyó que Netflix, y ahora Disney, HBO, Amazon y demás, acabarían con la televisión. No pasó. Ni cerca. Sin dudas, un público prémium ha migrado de la TV lineal a los contenidos por demanda es innegable, pero lo masa, el pedazo más grande de la torta todavía tiene costumbres muy similares a las de hace 20 o 25 años.

Existen dos conceptos claves acá: 1. Complementos y 2. Eventos en vivo. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es que los usuarios y las familias ven la televisión y el streaming como algo complementario. Las dos formas de producir contenidos conviven en la misma sala o habitación. La clave es que el mismo control maneje las dos opciones.

Ahora, en lo que todavía vemos que la televisión tiene una ventaja gigantesca es en los eventos en vivo. Volvemos a un dato que compartimos hace poco, el partido de la Selección Colombia ante Venezuela congregó más televidentes que todos los usuarios de Netflix combinados. Esto aplica para casi todos los grandes eventos en vivo.

Los servicios de streaming se volverán una verdadera amenaza de los canales de televisión lineal el día que puedan mostrar en tiempo real unos Juegos Olímpicos o un Mundial. Y cuando hablo en tiempo real, me refiero a que no tenga el famoso deleay o que no se quede cargando en el momento justo.

¿Deberían estar preocupados los dueños de los canales de TV (y no hablo de Caracol o RCN, sino de todos en el mundo)? Sí, deberían. Sobre todo, con Disney que tiene en sus manos a ESPN y Fox, con los derechos que casi todos los eventos deportivos en sus manos, creo que esa plataforma es una verdadera amenaza disruptiva.

Quizá es un tema generacional. O pude ser un tema de costumbre. Pero lo cierto es que los hogares todavía tienen el televisor como centro de la interacción social de la casa. Y eso hace, para mí, que la televisión de toda la vida todavía tenga mucha vida y muchas ganancias por delante (si Disney quiere).

Miren que nadie le ha puesto tanto cuidado al éxito de las retransmisiones de las novelas. El que vea eso y le saque verdadero jugo a ese público será el ganador de la guerra. No olvidemos la vieja máxima: la televisión une a todos, así sea por dos horas. Y eso, a la hora de la plata, es lo que vale.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.