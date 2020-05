No te hablaré de dietas ni entrenamientos, te contaré cómo reutilizar desperdicios: una práctica sanadora desde cualquier punto de vista.

En esta columna de bienestar, desde sus inicios, me he inclinado por contarles de alimentación y entrenamientos, de calorías y medidas, de firmeza y tonificación, de belleza y vanidad. Temas que me gustan y que pongo en práctica en mi vida. Para muchos puede tratarse de mera banalidad. Para mí, más allá de cuidar la talla y el peso, se trata de encontrar mi yo más vital.

En ese proceso he logrado fortalecer mi disciplina y desafiar al tiempo que se me esfuma entre ser mamá, esposa, periodista, emprendedora y tantas otras cosas. Sin embargo, lo que más me satisface es tener la posibilidad, por mínima que sea, de motivar a otros a mejorar sus hábitos y encaminarse, paso a paso, en un estilo de vida más natural y equilibrado.

En cada columna intento generar consciencia con respecto a lo que le hacemos a nuestro organismo y, por ende, a nuestra salud. Hoy mi propuesta es dejar la individualidad a un lado y entendernos como un todo que no solo incluye a nuestros pares, también cobija a otras especies y al entorno en general. Solo así podremos ocuparnos de nuestra salud mental, esa que nos analiza en contexto, que considera la forma en la que enfrentamos la vida, las relaciones que tenemos, el aporte que hacemos a la comunidad y, en términos generales, la sinergia que mantenemos con el exterior.

Este tema, el de la salud mental, abarca mucho. Sin embargo, por algo debemos empezar y por eso recurrí a alguien que tiene una noción de responsabilidad colectiva enorme, que inspira, que emprende, que construye pensando en los otros y, desde luego, en nuestro planeta.

Carolina Gaitán Montoya es diseñadora de modas de profesión, pero tiene más de una maestría empírica en los temas de creatividad sostenible. Para la muestra, hoy nos comparte 3 sencillos consejos para darle una segunda oportunidad a cosas que solemos tirar a la basura.

Por ejemplo, tintura de prendas a base de cáscaras de vegetales

Sí a las segundas oportunidades

”La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Cada uno de los artículos que tenemos en casa: ropa, accesorios, decoración, limpieza, etc, han necesitado de diversas personas, procesos y recursos naturales para su fabricación. Recursos que son finitos y que, por ende, deberían obligarnos a ser más responsables en su compra, uso y cuidado”, dice Montoya.

Esa responsabilidad se traduce en 3 acciones que podrían salvarnos del caos que empezamos a vivir y que promete empeorar de no poner freno a los malos hábitos que hemos aprendido.

Según Montoya:

1.Usar

2. Reutilizar

3. Reciclar minimiza el innecesario consumo masivo al que estamos adictos, disminuye la contaminación generada por esa creciente y permanente demanda y permite la regeneración de los recursos naturales.

Para la muestra, transforma una vieja prenda de vestir en una útil bolsa y ¡sin costuras!

”Con dos preguntas clave podremos empezar a activar ese chip de responsabilidad colectiva que tenemos dormido. Primero, antes de compra una artículo pregúntate si realmente lo necesitas y segundo, piensa dos veces si lo que vas a desechar podría tener una segunda oportunidad”, afirma.

Y la falta de creatividad no es excusa. En la actualidad existe muchísima información sobre cómo reciclar, reutilizar y transformar cosas que ya no usamos y que pueden ‘reencarnar’ en otros objetos.

El comercio de lo sostenible, una gran oportunidad para generar ingresos

Pero además del positivo impacto al medio ambiente, Montoya, emprendedora por naturaleza, asegura que también surgen nuevas oportunidades para el comercio de artículos ‘ecoamigables’ debido a la creciente demanda de consumidores conscientes. ”Hoy las personas valoran más la historia amable que está detrás de cada cosa que compra y, después de esta crisis llamada Covid-19, estoy segura que serán más los clientes que aprecian este plus”, afirma.

Kit infalible contra las manchas más difíciles

