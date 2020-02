Casi siempre, termina convenciéndonos.

Es de esas visitas que nunca se anuncian. Va llegando como ‘Pedro por su casa’, tomándonos por sorpresa. Es controladora y pataletuda. Si no hacemos lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere, empezará a rugir enfurecida dejándonos en ridículo frente a todo el que esté a nuestro alrededor.

Tiene el poder de hacernos cambiar de humor. Cuando está presente, nuestra buena vibra sale despavorida y se manifiesta el monstruo irascible que vive en nosotros. No sabe de paciencia ni de razonamientos, nos nubla los sentidos y nos hipnotiza para ir en busca de la galguería más cercana. Le importa ‘cinco’ nuestro propósito saludable y hará hasta lo imposible por sabotearlo con azúcar y grasas.

Siempre llega disfrazada de antojo y su promesa, para convencernos, es que será la última vez. Que luego de ese helado, trozo de torta o empanadita ‘hiperfrita’ será obediente y elijará una fruta o quizá una galletica de arroz inflado. Pero, no. Generalmente, no hay última vez porque es adicta a los ‘alimentos’ procesados y no soporta largos periodos de abstinencia.

Me atrevo a decir que todos hemos sido víctimas de ella. Todos hemos sentido estos síntomas en nuestro cuerpo y hemos mandado al carajo la dieta para darle gusto a sus caprichos. También, hemos visto como muchos a nuestro alrededor podrían ‘matar y comer del muerto’ con tal de callar los berridos de un estómago solitario.

Por eso, el hambre es el primer gran obstáculo con el que tenemos que lidiar cuando queremos transformar nuestra alimentación en un proceso, igual de placentero, pero más saludable, consciente, responsable y nutritivo.

Y es que no hay nada peor que salir a improvisar después de haber pactado, por enésima vez, empezar un estilo de vida equilibrado: libre de preservativos, conservantes y aditivos artificiales; así como de azúcares y grasas trans. Estas últimas, completamente dañinas y frecuentemente usadas por la industria alimentaria para incrementar la vida útil de los productos, así como también para darles estabilidad y consistencia.

La improvisación le da todas las de ganar al hambre. La mejor manera de evitar que nos manipule es mantenerla adormecida porque, una vez despierta, será una bestia difícil de domar. Para esto, te aconsejo no salir de casa sin, al menos, unos cinco ‘antídotos’ nutritivos y deliciosos para mantenerla en su estado más dócil. Con ella en sueño ‘REM’, quienes mandamos somos nosotros y tendremos el control y la determinación para decir NO a cuanta chuchería se atraviese.

Lo digo en serio. Ese dicho ‘barriga llena, corazón contento’ no es casualidad. Si el estómago tiene con qué trabajar estará entretenido y no será vulnerable al paquete de papas fritas o al roscón con arequipe. Quizá la mente piense en un ‘qué rico sería’, pero te aseguro que podrás frenar en seco ese deseo si tu panza esta ocupada.

Eso de llevar la ‘coca’ entre la maleta es un punto seguro para tu yo saludable. Así que para que empieces, te comparto 5 de mis recetas favoritas para mantener el hambre a raya y sobrevivir un día a la vez en este mundo de frituras, caramelos y comida artificial a la que nos hemos vuelto adictos.

Poco a poco, empezarás a sentir los beneficios de tener una dieta más limpia y nutritiva y se volverá automática la prevención a esa comida de mentiras que contamina el cuerpo, genera enfermedades y nos roba energía. Sin extremos, vamos paso a paso…

Arepa de zanahoria, brócoli, pimentón y cilantro

Necesitamos:

4 cucharadas de harina de almendra (o la harina de tu preferencia)

1 zanahoria cruda rallada

1 brócoli crudo en trocitos (usar solo las cabezas, no los tallos)

1 pimentón rojo crudo en trocitos

2 cucharadas de hojitas de cilantro

3 cucharadas de aceite de coco o mantequilla clarificada

*Sal rosada (opcional)

Preparación

En un plato hondo agregar media taza de agua, la harina de almendras, las ‘flores’ del brócoli, el pimentón, la zanahoria rallada y el cilantro; amasar bien hasta integrar todos los ingredientes. Es importante que la masa esté húmeda. Si la sientes seca debes agregar más agua.

Una vez se sienta una textura uniforme, empieza a hacer las arepas y ásalas en una cacerola con teflón, para evitar que se peguen. Yo prefiero hacerlas delgadas para que queden más tostaditas.

Si vas a hacer varias, puedes guardarlas en el congelador hasta por un mes o durante 5 días, si las pones en la nevera. De ser así, mi consejo es que las armes y las almacenes crudas para garantizar que se sientan fresquitas al momento de comerlas.

*Opcional:

Puedes ponerle encima: atún, trocitos de pollo, carne desmechada, vegetales, huevo o queso de almendras. También puedes sustituir la zanahoria, el brócoli y el pimentón por otros vegetales como la ahuyama, la espinaca, la remolacha, entre otros.

Necesitamos:

270 gr copos de avena

2 cucharaditas de levadura

1 cucharaditas de canela

1 pellizquito nuez moscada

1/2 cucharadita sal marina

2-3 bananas (depende del tamaño)

2 huevos

375 ml leche de almendras

1 puñado chispitas de chocolate (al 60 por ciento, como mínimo)

Preparación

-Precalentar el horno a 180oC

-Mezclar bien en un ‘bowl’ los ingredientes secos: avena, levadura, canela, nuez moscada y sal.

-En otro ‘bowl’, los ingredientes húmedos: bananas (las trituramos bien con un tenedor), los huevos y la leche de almendras

-Una vez tengamos todo mezclado, por separado, introducimos los ingredientes húmedos en el ‘bowl’ de los secos y lo revolvemos hasta tener una mezcla homogénea.

-Luego, añadimos las chispitas de chocolate y repartimos, uniformemente, la mezcla en la bandeja.

-Procedemos a meterla al horno durante 20 o 25 minutos.

-Pasado este tiempo, los sacamos de la bandeja y los dejamos enfriar antes de guardarlos la nevera. Allí pueden durar intactos hasta 1 semana.

Esta no solo es una merienda deliciosa para llevar entre la maleta, también es un excelente pasabocas para brindar en cualquier tipo de celebración. Aunque es saludable, es importante controlar las porciones. Una será más que suficiente para satisfacer al estómago y también a tu yo saludable.

Pinchos de tomate, queso y albahaca fresca

Necesitamos:

1 bolsa de tomates cherry (10 tomates pequeños)

1 paquete de bolitas de queso de Búfala – mozzarella (10 bolitas pequeñas)

Hojas de albahaca fresca (tantas como gustes)

1 chorro de aceite de oliva extra virgen (opcional)

Preparación

-Lava los tomates y las hojas de albaca.

-Corta las bolitas de queso en mitades (También puedes ponerlas enteras)

-Si quieres hacer los pinchos debes usar palitos para brochetas. Si lo prefieres, puedes llevar los ingredientes en una portacomida)

-Si te decides por la presentación tipo pincho, intercala uno a uno los ingredientes: tomate, albahaca, queso, tomate, albahaca, queso, etc)

-Antes de consumir, puedes agregar el chorrito de aceite de oliva. Yo lo omito, pues así, solitas, quedan deliciosas.

Pasabocas de soja y lentejas

Necesitamos:

2 tazas de carne de soya texturizada, lavada y bien escurrida

1/2 taza lentejas (remojarlas desde el día anterior)

1 cebolla mediana

3 dientes ajo machacados

3 cucharadas perejil picado

Sal marina (opcional)

Orégano, pimienta, curry, entre otras especias de tu preferencia

1 clara de huevo

3 cucharadas aceite de oliva

Preparación

-Mezcla, con ayuda de una batidora o licuadora, la clara de huevo, con la carne de soya y las lentejas.

-En un sartén, sofríe los vegetales y aliños (usa aceite de coco o mantequilla clarificada)

– Integra todos los ingredientes y haz las bolitas con la masa (el tamaño que sugiero es como el de un tomate cherry, mediano)

– Precalienta el horno a 180oC, durante 5 minutos

-Pon las bolitas en una bandeja, levemente engrasada con el aceite de coco. También puedes dorarlas en la ‘air fryer’ y, en unos 25 minutos, tendrás unas albóndigas súper sabrosas y crocanticas.

