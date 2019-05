Esto gracias a una gentil invitación de Teresa Hoppe. No sabía nada de @PantiBliss, la drag-queen más famosa de Irlanda – y del mundo – es la imagen de Wikipedia cuando se busca la palabra, ni conocía de su importancia en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI en su país natal, Irlanda.

Panti es una drag-queen, activista por accidente como ella misma manifiesta, pero que encontró el sentido de su actuación, el objetivo de su vida, a través de su faceta drag.

A través de ella y gracias a que ella contribuyó a una consulta popular, Irlanda aprobó en 2015 el matrimonio igualitario, un logro sinigual que ni siquiera en nuestro país ha sido obtenido. Pero sobre todo hacer que fuera, no un gobierno ni un parlamento, sino todo un país, el que votara a favor de los derechos igualitarios conyugales, es toda una hazaña en este mundo que aun se conforma con la “tolerancia” y el “respeto” hacia lo diverso y no con una convivencia integral, profunda, simbiótica, como los básicos derechos humanos lo reclaman.

Es maravilloso que festivales como Eurocine traigan a Colombia, así sea años después, documentales que den cuenta de la apertura mundial hacia la “Diversalidad”, que no es diversidad. Diversalidad entendida como lo entiende el nuevo movimiento de la Negritud en el mundo, pero que es aplicable a cualquier comunidad discriminada – migrantes, comunidad LGBTI, mujeres etc.: “Sabemos que cada cultura jamás es algo acabado, sino una dinámica constante que busca cuestiones inéditas, posibilidades nuevas; que no domina sino que entra en relación, que no saquea sino que intercambia. […] Y si recomendamos a nuestros creadores esta exploración de nuestras particularidades es porque nos devuelve hacia lo natural del mundo […] la armonización consciente de las diversidades preservadas: la “Diversalidad.”[i]

Rory O’Neill, es el maravilloso hombre cuyo nombre artístico es Panti o Panti Bliss. Nacida en un pequeño pueblo en Irlanda, Ballinrobe (Condado de Mayo) . <Panti> es un diminutivo para <Pandora Panti Bliss> (si, como la caja de Pandora)…

El documental que trajo Eurocine, dirigido por Conor Horgan, fue rodado durante varios años, y contiene además testimonios, fotografías y videos que muy seguramente los padres de Panti han guardado celosa y cariñosamente, y fue estrenado en Irlanda el 23 de octubre de 2015.

Es sencillamente un documental que hace llorar el alma, un documental en el que Panti nos cuenta visualmente, íntimamente, cómo desde los 12 años ya sentía que no era igual a sus demás compañeros de colegio, en el que nos relata el contexto homofóbico reinante del que solo se atrevió a salir del clóset a los 19. Nos cuenta que su primera relación homosexual ocurrió en la universidad de arte en Dún Laoghaire, justamente a donde ingresó pensando en que solo en dicho ambiente podría encontrar personas de condición similar.

El ser drag-queen, o transformista fue claramente una decisión de vida, una decisión en que Rory, decide disfrazarse y actuar de acuerdo con el estereotipo femenino, Panti, con rasgos exagerados con una intención principalmente teatral, histriónica pero que, en Panti, se transformó en una intención activista y política, en donde a través de la burla de los conceptos clásicos de identidad y roles de género, logró transformar a toda una sociedad, la irlandesa, en pro de la Diversalidad. Y empleo a propósito todas las conjugaciones posibles del verbo “transformar” porque eso es lo que Panti nos transmite en su documental y nos transmitió en su conversatorio con Mauricio Navas el día del lanzamiento del documental en Eurocine: su misión es transformarse día a día a si misma, para encontrar su autenticidad, y de contera, transformar la sociedad en la que vivimos, para que haya una integración total e igualitaria. Esa es la misión de Panti como drag-queen: ser un producto de consumo público – ella misma se define así – para lograr la igualdad.

Panti nos habló en el conversatorio de dos tipos de homofobia: la pública y la privada. Para comenzar a destruir los perjuicios homofóbicos, lo primero que una sociedad y un individuo deben hacer es aceptarlos y cuestionarlos. Y agrego yo, sólo cuestionándolos, se logra racionalizar hasta finalmente llegar a la destrucción de los mismos.

Uno de los episodios memorables en la vida de Rory/Panti, y por supuesto en el documental, fue el discurso titulado “Noble Call” – dado como Panti-, el 1 de febrero de 2014 en el teatro Abbey en respuesta a la censura de que fue objeto por sus declaraciones, un mes antes, – como Rory -, en el programa “The Satuday Night Show” de RTE, con Brendan O´Connor, en donde afirmó que algunos periodistas irlandeses eran homófobos, periodistas estos que amenazaron a RTE y a Rory con denunciarlos, por lo cual RTE eliminó los archivos visuales – que si aparecen por fortuna en el documental -, y terminó pagando más de 85 mil euros a los “nombrados” para prevenir cualquier acción legal.

El discurso “Noble Call”, cuyo resumen se puede ver en el documental, fue todo un acontecimiento. Su brevedad y contundencia hicieron que calificara, según Fintan O´Toole en el Hufftington Post como «el discurso irlandés más elocuente» en casi 200 años, originador además del movimiento mundial “Estoy en el equipo de Panti”, una especie de “Me too” de la época.

Aquí está el discurso completo, y tiene mas de 900 mil visualizaciones, viral como pocos.

Contar con la presencia de @PantiBliss en escenarios colombianos es un privilegio. Apoyar los festivales culturales a través de los cuales podemos conocer en Colombia experiencias evolucionadas de otros lugares del mundo, no hace más que enriquecernos.

[i] Elogio de la Creolidad, Jean Bernabé, ‎Patrick Chamoiseau, ‎Raphaël Confiant

