Tengo que arrancar con un recuerdo. En la época que mi padre trabajaba en casa, la radio era todo para este servidor. Todo el día escucha una emisora que se llamaba La Deportiva. Ahí nació el Pulso del fútbol, con Don Hernán Peláez e Iván Mejía. Su dial era 10.10 en la frecuencia AM. El mundo era más fácil. Y el mundo deportivo era mucho más sencillo.

Había partidos de fútbol miércoles y domingo y los programas de deportes hablaban del juego. Los jugadores se dedicaban a la pelota. Los eventos importantes congregaban frente al televisor. Todo cambió. Quizá para bien. Actualmente, los jugadores no les hablan a los periodistas. Cuando quieren comunicar algo se reúnen un sábado por la tarde en Instagram y, como cualquier parroquiano, tiran bombas a diestra y siniestra.

Miren el caso reciente de James Rodríguez. No necesito de ningún medio de comunicación, mucho menos de algún periodista deportivo para revolucionar la agenda informativa del país. El día que hizo su Live con Teo Gutiérrez y Camilo Zúñiga acaparó las 5 notas más leídas no solo de Pulzo, también de El Tiempo. Todo en chanclas, literalmente. Solo necesito una conexión a internet y cosas que decir.

El caso de Ibai Llano es todavía más paradigmático. Para lo que no lo conocen (que asumo son dinosaurios de mi era), el hombre es quizá el streamer hispanoparlante más importante del planeta. Ibai tiene un canal en Twitch (que es una plataforma de streaming gigante) tan potente que hace un mes congregó a 1.5 millones de usuarios retransmitiendo unas peleas de boxeo.

¿Qué pasó con Ibai? Algo sin precedentes: consiguió los derechos de la Copa América 2021. Para esto, Llanos se asoció con Kosmos, la empresa del futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. “Por primera vez, un gran evento deportivo se transmitirá a través de Twitch, para todo España”.

¿Qué es lo jodido? La Copa América no se transmite en los canales de televisión tradicionales en España. El torneo solo se podrá seguir en Galicia, ya que la cadena regional TVG compró los derechos del torneo y emitirá los partidos desde cuartos de final hacia adelante. El resto del país no tendrá forma de ver los partidos —por vías legales– si no es por el canal en Twitch de Ibai.

Hace dos meses, el periodista deportivo Gustavo López se enfrascó en una interesante pelea con Llanos. Todo porque los jugadores top están prefiriendo hablar con ‘influenciadores’ antes que con periodistas deportivos. Al final, el comunicador argentino reconoció que lejos de ser una queja era un llamado de alerta para los medios tradicionales.

Hablemos de la fragmentación. Miren lo que está pasando con la emisión de la Copa América y de la Eurocopa en nuestras latitudes. El asunto de los derechos de transmisión quedó tan fragmentado que, antes de cada partido estamos preguntando en nuestros grupos de WhatsApp “¿por dónde podemos ver el partido?”. En algunos casos es tan complejo que simplemente decidimos no consumir el contenido en vivo y esperar el resumen por redes sociales.

Entonces, el rompecabezas es muy jodido. Entre que los eventos en vivo están siendo distribuidos en varios canales y con tantas exclusividades que, al final, los usuarios están apostando por los links piratas o directamente por no consumir. Sumado a que las parrillas de programación de los canales tradicionales aprietan y hay que rellenar con opiniones disonantes y frases que queman a los comentaristas: estamos presenciando un punto de quiebre para el periodismo deportivo.

Que fácil era la vida hace 25 años. Sabías que el partido era el domingo a las 3:30 de la tarde y que el lunes al medio día escuchabas la opinión de Hernán (después de saludar a los linotipistas) y Mejía. Pero todo evoluciona. Quizá para bien. Lo cierto es que en poco tiempo tendremos que ver a James -si es que lo vuelven a llamar a la Selección- jugando por Twitch.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.