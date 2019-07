green

El senador del Centro Democrático, elegido como cabeza de la Comisión Primera del Senado —considerada la más influyente políticamente del Congreso— respondió así este martes en el Noticiero CM& a Amat, que le preguntó por su independencia.

En la entrevista, de unos nueve minutos, Amat comenzó por plantearle a Valencia, hijo del cacique político antioqueño Fabio Valencia Cossio, cómo resultó elegido en esa dignidad si tenía la oposición de la senadora Paloma Valencia, “que no es pera en dulce”, le dijo Amat.

Santiago Valencia le respondió al periodista que por Paloma Valencia tiene “cariño” y “respeto”. “Es una gran compañera, y no tengo absolutamente nada qué decir ni sentir de ella, además porque es una gran líder del partido”, agregó el senador, pero advirtió: “Yo tengo mis propios méritos y también tengo mi derecho como senador”.

Pero Amat empezó a subir la temperatura en la entrevista y le preguntó al parlamentario: “¿Por la Comisión Primera pasa el proyecto de Uribe de la doble instancia retroactiva, para favorecer al exministro Andrés Felipe Arias?”.

Y Santiago Valencia respondió: “No es para favorecer al exministro Arias. La doble instancia es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos”.

“¿Hasta dónde, doctor Valencia, el expresidente Uribe lo va a manejar a usted como presidente de la Comisión Primera?”, preguntó Amat.

“Yo hoy hablé con él”, admitió el senador. “Por supuesto, me felicitó y me dijo que la Virgen me acompañara, y yo le pedí que me aconsejara para hacer un buen trabajo. Él lo aceptó, y la verdad es que está tranquilo con la elección y está tranquilo con el procedimiento”.

Amat, sin embargo, empezó a cerrar el círculo para precisar a Santiago Valencia: “Entonces su respuesta a mi pregunta es sí”, repreguntó Amat, y le recordó: “Mi pregunta fue: ¿hasta dónde va usted a obedecer o a…?”.

“Él es muy respetuoso, él es muy respetuoso”, intentó responder Valencia. “Estoy seguro que no va a interferir en nada”.

Pero Amat lo volvió a precisar: “No, no hablo del expresidente. Hablo de usted: hasta dónde usted va a seguir las instrucciones del expresidente Uribe?”.

Y la respuesta de Valencia fue: “Yo sigo las instrucciones del expresidente Uribe, sigo las instrucciones de mi partido, pero sobre todo cumplo la Constitución y la ley”.