Gustavo Petro, en entrevista con La W, dijo que no iba a apoyar que Bogotá tuviera un metro elevado porque no tiene estudios de factibilidad, “muchos menos en detalle” y por lo mismo, no se puede saber cuánto vale. Además de que, según dijo él en Twitter, es una forma de beneficiar a familias bogotanas socias de Volvo porque más buses de esos circularían por la ciudad.

En ese sentido, el líder de la Colombia Humana dijo que no puede existir un contrato para que se construya un metro elevado, y que es “mentira” que la construcción de este se pueda iniciar en el 2020, tal y como dijo Enrique Peñalosa; mientras que, según él, el metro subterráneo ya tiene todos los estudios y se sabe costará 7.000 millones de dólares, desde Bosa hasta la calle 127.

A su turno, el alcalde de la capital le respondió a Petro en la misma emisora, y dijo que su metro no tenía “absolutamente nada aprobado”, sino que, el entonces presidente Juan Manuel Santos dispuso de recursos para su construcción (ya fuera elevado o subtarráneo).

Peñalosa aseguró que prácticamente fue un error de un funcionario del IDU, de la administración del hoy senador, que se diseñara un metro subterráneo porque en los estudios se especificaba que este transporte no podía ir por donde hubiera Transmilenio, por lo tanto, el único lugar por el que podía pasar era por la 13 y la 11, que por ser tan agostas, no había más opción de que fuera subterráneo. No obstante, los suelos de Bogotá son tan malos, dijo el alcalde, que no se puede usar una tuneladora.

Cuando Petro llevó eso estudios a Planeación Nacional, de acuerdo con Peñalosa, estos no fueron aprobados porque era más el costo que los beneficios para los bogotanos. Por eso él decidió que fuera elevado.

Asimismo, Peñalosa dijo que relacionar su proyecto de metro con un supuesto beneficio para ciertas familias es una “típica calumnia ramplona de un mentiroso profesional”.

“Cistra fue la que dijo que había que hacer un metro elevado, no fui yo. […] Todos esos cuentos de Volvo es pura politiquería. Es el estilito Petro, el estilito de la calumnia y la mentira. Es especialista en hablar carreta y hacer sugerencias calumniosas” manifestó.

Y aseguró que fue la administración del ahora senador fue la que más buses Volvo contrató.

Finalmente, Peñalosa se mostró seguro de que los bogotanos tendrán metro elevado, independientemente, de quién llegue a la Alcaldía en las próximas elecciones de octubre.