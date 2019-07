El disgusto de la exsenadora se generó en el final del diálogo que tuvo con el periodista en la sección ‘Al tablero’ de ese informativo.

Alvira le preguntó si se volvería a reunir con Gustavo Petro para establecer una alianza de cara a las elecciones del 27 de octubre. López respondió con el tono de voz fuerte y enérgico que la caracteriza: “No, yo ya me reuní y él no quiso hacer un acuerdo. Listo. Ya se fue. Dejemos la bobada que esta ciudad no es de caudillos, ni de Petro ni de Peñalosa. Ustedes van a decir si seguimos en la peleadera, en la pelotera, o si nos unimos como ciudadanos”.

Al ver la forma como habló la candidata, Alvira le acotó: “Entonces no pelee tanto, Claudia”. Ese comentario le sacó la rabia a López, quien le respondió al presentador bastante molesta:

“No. Hay que pelear contra la corrupción, mi hermano. No me vengas aquí con tonterías y no me vengas con cositas machistas. No me vengas aquí con condescendencias machistas. Las mujeres tenemos que ser respetadas en esta sociedad”.

Alvira quedó asombrado al ver la actitud de López y justificó su comentario diciéndole: “Es que usted habla como si estuviera peleando”.

López insistió en que la actitud de Alvira fue machista y el presentador le dijo a la candidata que debería “aguantar una broma, aguantar un chascarrillo”.

A lo largo de su carrera política, Claudia López ha sido estigmatizada de gritona. Ella misma se ha pronunciado al respecto en los últimos años a través de su cuenta de Twitter:

Tengo cuero para resistir agravios:loca, gritona, falta de clase, desviada, histérica, etc hablan de quienes los usan no de a quienes atacan — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 12, 2016

Que me insulten, me amenacen, que me digan gritona, pero a la corrupción la vamos a denunciar y a derrotar! #EsConClaudia #EsConAcciones https://t.co/QTv5mji5YQ — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 28, 2017

Hay personas que creen que me atacan cuando dicen que "soy gritona". Pero es puro carácter. Gracias @PartidoVerdeCoL del Valle x el mensaje. pic.twitter.com/gGaRnRKh1z — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 9, 2017

Este es el video del disgusto de Claudia López con el comentario que le hizo Juan Diego Alvira en la entrevista que le realizó este miércoles: