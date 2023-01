Mucha controversia ha desatado la entrevista que dio Gustavo Bolívar a Semana, en la que destapó varios escándalos en el Congreso por los que la misma Procuraduría decidió abrirle una investigación, después de que aseguró que en el Capitolio tiene nombres de parlamentarios que estarían abusando de mujeres.

Incluso, el mismo Roy Barreras, presidente del Congreso, pidió formalmente a la Fiscalía investigar de fondo si existió una red de trata de personas dentro del Capitolio, tal y como lo expuso Bolívar.

He solicitado formalmente a @FiscaliaCol investigar a fondo si existió una red de trata de personas o prostitución en el Congreso,como se afirmó este fin de semana,en q periodo y quienes pudieron ser cómplices por acción u ómisión de esa victimización contra la mujer trabajadora — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 10, 2023

A Gustavo Bolívar lo acusan de machista por denuncias en el Congreso

Semejante aseveración despertó la reacción de personalidades como la exfiscal Viviane Morales, quien en su columna de opinión de El Tiempo no titubeó en arremeter contra el exsenador del Pacto Histórico, a quien cuestionó por los señalamientos que hizo justo cuando decidió renunciar a su puesto para probablemente lanzarse a la Alcaldía de Bogotá.

“Este personaje nunca ha podido exhibir otros pergaminos morales o intelectuales diferentes a ser el máximo dirigente de las primeras líneas y el más destacado guionista de las narconovelas en Colombia. No obstante a sus antecedentes, el [ex] senador Bolívar logró sorprender con una nueva faceta que no le conocíamos: la del machista y misógino más destacado del Pacto Histórico”, comentó.

Además, la ahora embajadora en Francia lo tildó de cómplice por esperar tanto tiempo para hacer este tipo de revelaciones, cuando duró más de 5 años como parlamentario.

“Que no venga este mago pseudorrevolucionario a tramarnos con el cuento de que está denunciando algo, cuando su conducta demuestra todo lo contrario: lo que queda claro es que el senador no es denunciante sino testigo mudo de la violencia sexista que padecen las mujeres explotadas de quienes terminó siendo su cobarde confidente”, indicó.

Finalmente, lo criticó por su trabajo que está haciendo con RCN: “¿Cómo así que usted conoce los nombres de los seis senadores y funcionarios que explotan sexualmente a las mujeres del Congreso, pero se reserva los nombres para sacarlos cuando le resulte oportuno al plan comercial del negocio de sus narconovelas?”, sentenció.