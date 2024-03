Un escándalo enfrenta Santiago Molano, uno de los herederos de la reconocida empresa de Ramo, luego de que la revista Semana divulgará unos videos de una fuerte agresión a su exesposa, quien fue identificada como Andrea Posada.

El maltrato ocurrió en un parqueadero de un edificio de Bogotá y se habría registrado frente al hijo menor de edad de la pareja. Molano aparece en cámara corriendo acompañado de su pequeño, ambos se suben al vehículo y 13 segundos después se observa a Posada, quien llega apresurada e intenta oponerse a que el vehículo emprenda su marcha, de acuerdo con el citado medio.

Luego, en el segundo video, el carro ya aparece detenido y con las puertas abiertas. De un momento a otro, el hombre sale y golpea brutalmente en el piso a Andrea Posada, la toma del pelo y la azota con fuerza. A raíz de ello, la mujer lo denunció por violencia intrafamiliar, según la revista.

La demanda asegura que todo habría ocurrido el pasado 3 de febrero de 2022 sobre las 5 de la tarde y en el parqueadero del edificio donde en algún momento vivió la pareja, de acuerdo con el informe periodístico.

Posada y Molano, quienes iniciaron su relación sentimental en 2015 y se casaron en 2017, tienen una disputa legal instaurada por la mujer. En esa acción se manifestó que el hombre habría faltado a sus obligaciones económicas con su hijo, aún siendo heredero de la empresa Ramo, que tiene un capital millonario, según el citado medio.

La mencionada revista se contactó con Molano y él negó todos los señalamientos: “No tengo comentarios, muchas gracias. No sé de qué imágenes me está hablando, no he agredido a nadie y no puedo seguir con esta llamada”.

En medio de este escándalo, el pleito legal sigue en los estrados judiciales y los videos ya hacen parte del expediente y aún requieren muchas explicaciones, de acuerdo con el medio de comunicación. La mujer espera que se le reivindiquen sus derechos y los de su hijo también.

