En un escándalo se encuentra inmerso el empresario Santiago Molano, a quien su exesposa Andrea Posada acusa de agresión, luego de unos videos publicados por revista Semana en los que presuntamente se ve al que también es heredero de Ramo maltratando a la mujer.

Qué dijo Santiago Molano de la supuesta agresión a su exesposa

Molano, que hace parte de una de las empresas con mayor capital en el país, respondió en el citado medio sobre lo que aparece en el video, pues en la grabación hay detalles de cómo habría sido la agresión a la mujer, la cual se habría hecho frente al hijo menor de edad de la pareja.

“No tengo comentarios, muchas gracias. No sé de qué imágenes me está hablando, no he agredido a nadie y no puedo seguir con esta llamada”, comentó.

Lo que se sabe de Posada y Molano es que iniciaron su relación sentimental en 2015, se casaron en 2022 y tuvieron un hijo, según la revista, medio que también indicó que la mujer le instauró una demanda por violencia intrafamiliar y por no cumplir con las obligaciones económicas para el menor, pese a ser parte de la empresa Ramo, de acuerdo con el citado portal.

Los hechos habrían ocurrido el 3 de febrero de 2022, sobre las 5 de la tarde y en el parqueadero de un edificio de Bogotá donde vivía la pareja, según el medio de comunicación. En los videos se ve cómo supuestamente el hombre agrede a la mujer contra el piso y le propina fuerte golpes. La última decisión la tiene la justicia, quien ya tiene en su poder todo el material audiovisual.

