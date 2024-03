Una mujer en Bogotá vive un calvario luego de ser agredida en Transmilenio. Para que ella pueda llegar a su trabajo tiene que hacer transbordo en la estación de la Avenida Chile, para luego tomar un bus que la deja en Puente Aranda; sin embargo, el pasado primero de marzo a eso de las 2:30 de la tarde un hombre la violentó y la golpeó hasta con una aguja, según El Tiempo. La escena fue de locos, de acuerdo con la víctima.

Precisamente, la mujer, que fue identificada solamente como Diana, dio detalles de lo que sintió en ese momento, cuando quedó inmóvil del susto que pasó: “Me sentí mareada, como si perdiera el equilibrio. Luego reaccioné y me quité de forma brusca como una manera de defenderme y escaparme de una peor arremetida”, expresó en el impreso.

Cómo fue la agresión de mujer en Transmilenio

Todo comenzó cuando un extraño se quedó mirándola y se le acercó para agredirla: “Lo que hice fue cambiarme a otra puerta, yo estaba muy mal, se me cayó el bolso. Cuando caí en cuenta de ver mi brazo, estaba rojo. Algo más me había pasado”, dijo la joven en la entrevista.

Diana, completamente llena de miedo, siguió su camino y cuando se subió al bus de Transmilenio decidió contarle a una pasajera lo que había vivido: “Pensé en eso porque si me pasaba algo o me desmayaba, pues alguien me iba a ayudar. Gracias a Dios no me pasó nada y pude llegar a mi trabajo, un sitio seguro”, contó en el rotativo.

Ella sabía que algo le había pasado a su cuerpo, pero la adrenalina del momento no le dejaba percibir qué era realmente, por lo que prefirió acudir a sus seres queridos y ellos la llevaron a un centro médico.

“Cuando me revisé, me di cuenta de que tenía la marca de un pinchazo de agua de jeringa. Todavía tenía sangre, mi piel se veía roja. Mis familiares me llevaron a la clínica”, dijo la mujer en el citado diario.

Luego de hacerse exámenes, los médicos le dijeron que todo estaba bien y que lo pudo haber pasado es que el atacante no alcanzó a introducir el líquido o fue muy poco; sin embargo, en tres o seis meses deberá hacerse nuevos chequeos. Mientras eso sucede, la mujer vive un verdadero calvario.

“Después de este ataque quedé muy afectada. Tengo miedo, inseguridad. Me da miedo salir a la calle, usar Transmilenio. Esta no es la vida que quisiera tener tan joven. No quiero enfrentar el mundo con miedo. No quiero”, señaló en el medio de comunicación.