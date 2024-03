En la noche de este lunes 4 de marzo, un hecho de intolerancia se registró en Bogotá dentro de un bus del SITP, cuando un hombre le habría rociado gas pimienta en el rostro al conductor, luego de que no le hiciera caso de detenerse en un lugar que no era un paradero y que no está autorizado para parar, según informó El Tiempo.

El bus, que iba repleto, se detuvo en el sitio y más de 60 personas fueron evacuadas, de acuerdo con Publimetro. Los otros pasajeros se bajaron para auxiliar al conductor y lo sentaron en unas escaleras, mientras llegaban las autoridades a revisar la situación.

De hecho, Transmilenio se pronunció en sus redes sociales sobre lo ocurrido: “Rechazamos enfáticamente todo acto de violencia, agresión e intolerancia que ponga en riesgo la vida e integridad de nuestros usuarios o colaboradores”.

En la misiva, la empresa indicó que se están recopilando todas las pruebas de las cámaras de seguridad del bus del SITP y se están verificando versiones para aclarar lo sucedido. De igual manera, fueron enfáticos en que “nada justifica la agresión hacia nuestros colaboradores, ya que están para servirle a la ciudadanía y mejorar las condiciones de seguridad del sistema”.

El hombre estaba conduciendo la ruta Z31, que cubre Suba-Centro y el incidente se habría presentado sobre el sector de Cafam-Floresta, de acuerdo con el citado medio. Por fortuna las autoridades llegaron a tiempo, se pudo evacuar a todas las personas y solo resultó afectado el conductor, quien ya recibió atención médica.