Hace algunos días, Tomás Piedrahita se grabó en Medellín mientras tiraba con fuerza a un pequeño gato. Al joven paisa le pareció muy chistoso y luego de maltratar al animal se rio a carcajadas con sus amigos, pero la cara le cambió completamente luego de ver que su video se viralizó en redes sociales y generó indignación en todo el país.

El maltratador de animales se burló mientras posaba para el Tik Tok que estaba grabando, y por su gesto es evidente que disfruta haciéndole daño al indefenso felino.

El colegio en el que estudia Piedrahita, ‘The Columbus School’, rechazó contundentemente lo que hizo su alumno. Al ver lo enojados que estaban con él en las redes sociales, el joven decidió emitir una disculpa pública que no le cayó del todo bien a los usuarios que se molestaron por como lastimó al animal.

“Estoy demasiado arrepentido por lo que pasó, actué demasiado inmaduro, y no tengo excusa para lo que pasó debido a que mi familia y mi colegio nunca me criaron con valores como los que muestro en ese video“, manifestó con seriedad Piedrahita. Varios usuarios que vieron la grabación con sus disculpas no las consideraron suficientes para reparar el daño que le hizo el gato.

El joven también agregó que habló con los dueños del animal y estos le confirmaron que se encontraba bien de salud, a pesar de que recibió un fuerte golpe contra el césped al que fue lanzado varios metros de distancia.

Por el momento, no se conoce si las autoridades de Medellín ya están al frente del caso. Muchos ciudadanos les piden que revisen de qué manera se le puede sancionar a Piedrahita.

A continuación, los dos videos de este hecho que generó bastante rechazo en las últimas horas, el del joven lanzando al animal y el de sus disculpas: