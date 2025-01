Se siguen conociendo más detalles de la tragedia que conmocionó a Colombia el último fin de semana de 2025, cuando 4 miembros de una misma familia fueron víctimas de un ataque sicarial. 3 de ellos murieron: el padre, la madre y la hija, mientras tanto, el otro hijo quedó gravemente herido y se encuentra en una condición crítica.

(Vea también: Así quedó el restaurante en el que ocurrió la masacre en Aguachica, Cesar; dolorosa imagen)

Ahora, han aparecido nuevos videos que muestran al que sería el presunto sicario que les disparó a estas personas cuando departían en el restaurante. En una de las grabaciones se alcanzaba a ver a un hombre de buzo rosado y con gorra que los interceptó y desde la calle desenfunda su arma y arremete contra la familia, según informó El Tiempo.

Además, desde otro video grabado por una persona que estaba en un local cercano al restaurante se ve cómo se vivieron los momentos posteriores al ataque sicarial. En las imágenes se observa el pánico de la comunidad al presenciar que la familia había sido asesinada. “Ay, no, Dios mío”, dice una mujer, de acuerdo con el rotativo.

Luego de cometer el múltiple crimen, el hombre de buzo rosado cruzó la calle y seguía sosteniendo su arma amenazando a otros transeúntes, por lo que en la zona se desató un caos. Al parecer, este hombre escapó en una motocicleta que lo estaba esperando cerca del restaurante, según el impreso.

“¿Dónde está la Policía?”, se alcanzó a escuchar en las grabaciones por parte de las personas que se refugiaron debajo de las mesas.

Para los que no conocen a Aguachica, el agente de policía está en una caseta al frente de la estación de policía, a media cuadra de los hechos. No hay reacción no hay llamado. La estación de aguachica es grande. pic.twitter.com/Ri4NVg8uDb

— jogon💯🇨🇴 (@jogonpav) December 30, 2024