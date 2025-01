Avanza la investigación sobre la masacre ocurrida en el municipio de Aguachica, Cesar. Dicho crimen cobró la vida de Marlon Yamith Lora (padre), Yurlay Rincón (madre) y Ángela Natalia Lora (hija), mientras que Santiago Lora (hijos) quedó gravemente herido y se encuentra internado en un centro asistencial.

(Vea también: Aparece video de hija de familia asesinada en Aguachica; escena conmueve: “No temas”)

Las autoridades ya tienen en su poder los retratos hablados y algunas fotos de quienes serían los presuntos asesinos. Así mismo, se anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien brinde información sobre los sujetos en cuestión.

Ahora bien, aunque las autoridades indicaron inicialmente que la familia nunca había recibido amenazas, en las últimas horas se conoció el testimonio de Nilson Hernández, personero de Aguachica y familiar de los Lora Rincón.

Hernández le dijo al diario El Tiempo que Ángela Lora Rincón había recibido amenazas hace algunos meses. El personero aseguró que la joven le había dicho que la estaban amenazando por medio de unas llamadas, aunque cuando se hizo la verificación del número, se estableció que se trataba de una línea utilizada para estafar desde la cárcel.

A pesar del aviso, el caso no tuvo mayor trascendencia. A esta hora, las autoridades avanzan en el proceso investigativo, aunque no se ha profundizado en ninguna de la hipótesis.

“Nunca me manifiesta qué le decían, solo me contaba que la habían amenazado, yo le pedí el número y cuando verifiqué, era un número de esos de donde hacen extorsiones desde la cárcel, porque a mí también me amenazaron de ese número, y yo le dije: tranquilízate porque es desde una cárcel, todo quedó ahí”, citó el diario El Tiempo sobre la declaración de Hernández.