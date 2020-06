green

La pérdida de más de 150 millones de pesos en mercancía, sumada a la crisis por la pandemia de coronavirus, dejó en estado crítico a la fábrica que tendrá que despedir trabajadores, informó su propietario, en diálogo con Noticias Caracol.

“En esta época; con la situación que estamos y mire, un robo de estos tan grande. Se llevaron 40 rollos de tela, 4 computadores, una botonadora, 9 cajas de nylon, más de 2.000 tapabocas y 250 camisas terminadas”, detalló el hombre, en ese informativo.

Revisando las cámaras de seguridad que captaron toda la secuencia, observó que los 12 ladrones llegaron en 5 vehículos diferentes, los cuales se fueron atiborrados de la mercancía hurtada.

“Rompieron el vidrio de la puerta principal, rompieron los candados. Entran primero 4 delincuentes que son los que empiezan a esculcar y a alistar las cosas que se iban a llevar”, indicó en ese noticiero.

Dice que el robo que tomó más de 2 horas pudo ser detenido, pero ni la Policía ni los vecinos del sector alertaron sobre la situación.

“En el video se observa que los ladrones están a las 4:50 a.m. cargando el carro. Pasa la moto del cuadrante de Policía, pasa por el frente y no hubo reacción; la Policía no miró qué pasaba a esa hora ni por qué cargaban carros en la madrugada”, concluyó el hombre, en Noticias Caracol.