Si bien el debate fue hace dos semanas, este martes se volvió viral el video del regaño, que no era conocido, y que sucedió cuando Cepeda estaba en el estrado hablando de lo que para él debían ser las medidas que debería tomar el Gobierno, mientras que el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, saludaba y conversaba con otras dos personas que asistieron al debate.

Cuando el congresista notó la actitud del general se ‘salió de los chiros’ y señaló:

Enseguida, Cepeda le pidió a la representante María José Pizarro, segunda vicepresidenta de la Cámara, que llamara a los funcionarios que estaban citados. “No estamos perdiendo el tiempo, general Atehortúa, lo invitó cordialmente a que me preste atención“, agregó el senador un poco más calmado.

No obstante, Cepeda se volvió a alterar porque otros congresistas le reclamaron por llamarle la atención al director de la Policía, a lo que el senador replicó:

“¡Esto no es una reunión social, señoras y señores! No es una reunión social. Aquí no estamos para hacer visitas, esto es un debate. Pedimos respeto para la oposición”.