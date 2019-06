View this post on Instagram

Sobre el caso de la menor Zuleidy Espinel, nos permitimos informar que la remisión a otro centro asistencial se hace bajo los criterios de georreferenciación, suficiencia de servicios y disponibilidad de camas en las clínicas a las que se presenta el usuario; así mismo, la niña ha sido presentada a los siguientes prestadores a nivel nacional: Clínica San Luis, HUS, HOMI, Instituto Nacional de Cancerología Medellín, Federico Lleras, San Vicente Fundación, Socimedicos, Foscal, Clínica SOMA, H. Pablo Tobón Uribe, Hospital Deptal. de Villavicencio, San José Centro, H. San Jorge de Pereira, Clínica Bonnadona, San Rafael MAC Pereira, Oncólogos de Occidente Manizales, Armenia y Pereira, Clínica de Occidente, Imbanaco, H. Universitario, Hernando Moncaleano, Hospital San José Infantil, Infantil de la Cruz Roja sin aceptación por no disponibilidad de camas. Nuestro equipo humano sigue trabajando para que la menor sea aceptada en una institución que cuente con los servicios que necesita a la mayor brevedad posible. #MedimasEPS #MedimasEPSNoSeDetiene