La pequeña manifestante llegó hasta la Plaza de Bolívar para mostrar su apoyo a todas las personas que llevan siete días marchando y pidiéndole cambios al gobierno.

Allison sostenía un cartel exigiendole al Gobierno que garantice la vida de los niños y en el que se leía que ella hace parte de “#LaNuevaGeneraciónDeLaRevolución”.

A ella se le acercó el senador del Polo Democrático Alexander López Maya para entrevistarla y conocer su opinión sobre el paro, pero quedó atónito con sus respuestas, así como muchos tuiteros que replicaron el video.

En primer lugar, López Maya le pregunta por qué esta marchando y la menor señala enfáticamente:

“Yo estoy aquí por los 18 niños muertos, por Dilan Cruz –que él fue un compañero nuestro que nos acompañó en todos estos momentos de lucha, él sigue en nuestros corazones aunque haya fallecido–, porque este Gobierno tiene que cambiar, el país tiene que cambiar, esto no puede seguir así”.

Continúo la conversación y la fuerza del mensaje de Allison. Su siguientes palabras se las dedicó a Duque y al Gobierno:

“Estamos exigiendo que cambie, que vea el otro lado del país, que ayude a la gente, que no mate, que sea justo con la gente; que tenemos derechos y ellos [los gobernantes] deben saber hasta donde ir y en qué momento parar para ayudarnos”.

Por último, el congresista quiso preguntarle sobre su posición en torno a la discusión del Esmad, y la niña apuntó:

“Que manden gente con corazón. Hay bebés, hay niños, que no nos ataquen. Si la gente se pone agresiva, lo podrían hacer; pero en estos momentos que estamos pacíficamente no”.

Este es el video completo:

¡ESTO ES MARAVILLOSO!

Me encontré a Allison que me hizo llorar con sus palabras y peticiones al gobierno nacional, en medio de la manifestación alegre y pacífica en la Plaza de Bolívar. @IvanDuque no más muerte grita la niñez de Colombia.#ElParoNoPara27N #Paro27N pic.twitter.com/SPCae2e9vL

— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) November 27, 2019