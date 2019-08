green

En primer lugar, Dávila le pidió que se presentara para quien no lo conociera y él señaló que había dejado de ser un artista de la industria de cine para adultos para pasar a ser una marca en sí, pues resaltó que es un empresario que tiene restaurantes y jugueterías eróticas y lleva 25 años en la pornografía.

La periodista también le preguntó su nombre real y también conversó con él sobre las emociones que despierta su nombre, y a qué edad decidió ser actor porno. Para ese momento, Vidal estaba respondiendo rápidamente y no extendió en ninguna de ellas.

La siguiente pregunta, sobre cómo empezó su carrera, se la formuló el periodista Jairo Lozano y pareció la gota que rebasó la copa, pues ahí mismo él reaccionó y se dio el siguiente diálogo:

– Vidal: ¿en serio me van a hacer preguntas de cómo empecé y qué piensa mi madre de esto?

– Dávila: sí, pero déjenos para arrancar.

– Vidal: llevo 25 años dando entrevistas y por esto ya he pasado… pregunten algo interesante.

– Dávila: ya, ya vamos a preguntar algo interesante.

– Vidal: una carrera de periodismo no es para preguntarme estas pendejadas. ¡Despedido! [Risas].

– Dávila: somos muy malos periodistas pero usted es un gran actor porno.

– Vidal: ya me estoy dando cuenta, ya me estoy dando cuenta.

Todos los presentes en la cabina rieron y segundos después finalmente decidió responder la pregunta de Lozano.

Esos momentos se dieron en los primeros cinco minutos del siguiente video: