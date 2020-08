green

Pulzo visitó uno de esos cambuches, el que los nativos armaron en el Parque Tercer Milenio, en el centro de la capital, y evidenció las dificultades que enfrentan a diario, luego de ser víctimas de varios desalojos.

La mayoría de las familias llegaron desplazadas desde Risaralda y Chocó porque algunos de sus integrantes han sido amenazados por su trabajo como líderes indígenas.

Por proteger su vida, la comunidad decide abandonar su territorio y movilizarse a las ciudades buscando mejores condiciones para vivir, pero la pandemia disminuyó sus posibilidades para trabajar, vender sus artesanías y pagar un arriendo. En los casi seis meses de la crisis sanitaria han sido desalojados de diferentes invasiones y viviendas.

Los que están en esa zona llegaron desde Cuidad Bolívar y hay otros grupos allí y en San Cristóbal, o en el municipio de Soacha. Ancísar Cheche, líder de la comunidad, detalló otra razón de los desalojos:

“¿Por qué no están desalojando? Por el incumplimiento del Estado. Llegamos a unos acuerdos, pero la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional no nos han cumplido hasta el momento”.

Sobre los acuerdos con el Distrito, la comunidad señala que les aseguraron subsidios económicos para una vivienda con ‘Bogotá Solidaria’ durante 4 años, pero después les dijeron que solo era por tres meses y que ese plazo se cumplió en julio.

Agobardo Steven, otro de sus líderes, exigen que les cumplan lo que les prometieron y les garanticen un espacio para vivir, pues no es viable que retornen a sus territorios:

“Que nos puedan conseguir un lugar donde nosotros podamos ubicar todos. Estamos pidiendo que nos den una invasión donde podamos ejercer nuestra propia autoridad, nuestra propia autonomía; donde podamos tener nuestra propia cultura, salud y educación”.

Sobre la emergencia sanitaria, dicen que ellos no creen en el coronavirus; afirman que algunas instituciones no se han acercado, aunque reconocen que se negaron a hacerse las pruebas ante equipos de salud para que el contagio, que aseguran no tener, se vuelva una excusa para que no reciban atención. Ancísar Cheche apuntó:

“Al pueblo embera le da susto irse la hospital y prefieren estar acá. Ninguna persona va a morir de coronavirus, nos estamos muriendo es de hambre”.

Y explicó: “Nosotros manejamos nuestra propia medicina tradicional. Si nosotros mandamos una persona de la tercera edad al hospital, en este momento en los hospitales nos están matando.