Los dos delincuentes, que vestían con ropa particular, habrían detenido a un peatón y le habrían pedido su celular y billetera diciéndole que era sospechoso del robo a un banco de la zona, informó Noticias Caracol.

Afortunadamente, el hombre no se creyó el cuento y les dijo que iba a llamar a la Policía para que llegaran agentes debidamente uniformados, agregó ese medio.

Allí, ambos emprendieron la huida, pero llamaron la atención de un agente que estaba en la zona. El afectado habló con el verdadero policía y así empezó la persecución que se extendió por más de 20 cuadras en el sur de Bogotá, añadió el noticiero.

“Se identificaban como policías de la Sijín. Más de 20 cuadras hacia abajo los intercepté. Eran dos ciudadanos en un carro azul que tenía las placas adulteradas”, detalló el patrullero Steven Olachica Rojas, en diálogo con ese informativo.

Con ayuda del centro de despacho y la llegada de refuerzos, los delincuentes fueron capturados y serán judicializados, concluyó Noticias Caracol.

Lamentablemente, esta modalidad no es nueva y parece que no tiene control. El pasado 9 de enero, una conductora en el sur de Bogotá vivió un caso similar cuando fue detenida por otros falsos agentes de la Sijín, quienes querían robarla, pero no lo lograron.