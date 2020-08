El expresidente fue el encargado de informar a la opinión pública sobre esta noticia, que aún no ha sido oficializada por el alto tribunal.

Pese a la falta del pronunciamiento oficial, varios personajes de la vida pública del país celebran en este momento que la Ley esté actuando y se haya llegado a instaurar esta medida al senador.

Julián Román fue una de las primeras personas en escribir en Twitter sobre el hecho noticioso; allí, entre otras cosas, comentó que llegó la hora de que Uribe hable de “tú a tú” con el exministro Andrés Felipe Arias.

Diana Ángel, Marcela Mar, Viña Machado y Santiago Alarcón han sido otros de los artistas que, hasta el momento, han alzado su voz para aplaudir la labor de la Corte y hasta convocar a aplaudir en la noche por las ventanas.

Aquí, algunos trinos de famosos:

— Julián Román (@JulianRoman) August 4, 2020

Generaciones paralizadas por el miedo; no hables, no digas, no opines, cállate. El miedo sigue rondando, no es fácil librarse de el pero sueño un nuevo tiempo para Colombia #ColombiaSinMiedo

— Adriana Lucía (@AdrianaLucia) August 4, 2020