Se trata del caso, conocido este miércoles, de un hombre contagiado con COVID-19 que fue sorprendido por el grupo ‘Caza-COVID’, de la Alcaldía de Cali, dentro de su conjunto residencial hablando con vecinos, sin guardar las mínimas medidas de prevención.

La captura se hizo este martes por el delito de violación de medidas sanitarias y propagación de la epidemia, y fue aislado en un centro especial de la alcaldía municipal mientras se recupera. Esta es la segunda vez que sorprenden al portador del virus fuera de su vivienda, de acuerdo con las autoridades.

Por eso, el mismo Alcalde, al ser informado de la infracción del paciente, llegó hasta su vivienda para notificarle la detención y sacarlo junto con la Policía. Eso se evidencia en el video conocido este jueves, en el que se escucha a Ospina muy alterado por la situación.

“Le voy a dar tres minutos. Tiene 3 minutos para salir ya mismo de acá porque me pone en peligro a la gente”, le ordena Ospina al contagiado, mientras él le refuta que se estaba bañando.

“Póngase los zapatos, por favor. Póngase un tapabocas que se va arrestado”, le confirma el mandatario, pero el hombre insiste en que no estaba cometiendo ningún delito y se excusa:

“Yo no estaba caminando, fue que el administrador me llamó. El administrador me llamó para que saliera”.