El video, al parecer, fue grabado por la misma mujer que conducía una camioneta blindada, y allí se aprecia que varios hombres persiguen el vehículo y lo atacan con palos y piedras, a la altura de la calle 170 con carrera Séptima.

“¡Mire las piedras, señor agente, me volvieron nada la camioneta!”, grita desesperadamente la mujer, mientras que el médico cirujano Iván Santos trata de calmar a unos 10 manifestantes que se acercan enfurecidos hacia ellos.

“¿Qué van a hacer, hijuep…?”, pregunta la conductora, ya que algunos de los revoltosos siguen golpeando el vehículo y hasta la amenazan con tirarle piedras.

A la escena llega un hombre que le recrimina a la pareja por, supuestamente, haberles “tirado la camioneta encima”.

“¿Ustedes son los bravos que nos van a tirar el carro encima? Ustedes no saben de las necesidades que estamos pasando nosotros”, alega el hombre, que también insulta a la mujer.

En el sitio de los hechos solo se ve a un policía que no da abasto para controlar a los manifestantes, aunque en un momento el uniformado se acerca a la pareja y le hace saber que pudo haber cometido una ligereza al pasar a la brava con el vehículo por allí.

De hecho, el médico así lo ratificó en entrevista con Noticias Caracol: “Me bajo y le digo (al uniformado) que nos acaban de pegar. Él me dice: ‘Estaba bloqueado, cómo se le ocurre pasar”.

#ATENCION En este video grabado por la esposa del doctor Iván Santos que iba con él al momento de la agresión por parte de los venezolanos se puede identificar perfectamente el rostro de los vándalos. Ojalá las autoridades los identifiquen plenamente con este material. https://t.co/V04RA4JrQl pic.twitter.com/DwG4WAfhbS — Juan Camilo (@JuanCamilo) April 30, 2020

Si bien el policía pudo tener razón, en el sentido de que ambas partes estuvieron en riesgo, lo cierto es que la mujer alega que está transitando por una vía pública hacia su sitio de trabajo, y que estas personas no tienen por qué bloquearles el paso.

También, porque según el ‘pico y género’, el jueves era el día para que las mujeres salieran a la calle, no los hombres; ella no detalla si tiene permiso para estar en la calle y, además, no se explica por qué iban juntos en un vehículo, si eso tampoco está permitido.

Al final, el médico hizo pública esta denuncia, la Policía dijo que por fortuna no hubo lesionados sino solo daños materiales y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, confirmó la detención de dos personas, “una de ellas sindicada de la agresión a este médico y a la esposa”.